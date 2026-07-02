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Verstappen, crash, Austria

Alesi haalt hard uit naar FIA na crash Verstappen: 'Schandalige beslissing'

Verstappen, crash, Austria — Foto: © IMAGO
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Alesi haalt hard uit naar FIA na crash Verstappen: 'Schandalige beslissing'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi heeft de wedstrijdleiding een onbegrijpelijke fout gemaakt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Fransman is verbolgen over het feit dat er geen rode vlag werd gezwaaid na de crash van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, waardoor George Russell de poleposition kon veroveren. Dat laat hij weten in een snoeiharde column voor de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Aan het einde van de derde kwalificatiesessie (Q3) op de Red Bull Ring belandde Verstappen in bocht 9 in de bandenstapels. Waar in dergelijke situaties doorgaans de sessie direct wordt stilgelegd, besloot de wedstrijdleiding slechts een gele vlag te hanteren in de sector waar de wagen van de Nederlander onbeweeglijk stilstond. Hierdoor kon Mercedes-coureur George Russell zijn ronde afmaken en met een kleine lift van het gaspedaal de eerste startplek veiligstellen.

'Verschrikkelijke boodschap'

Alesi kan er met zijn hoofd niet bij dat de actie op de baan niet werd geneutraliseerd. In zijn column neemt hij het op voor de Britse coureur, maar haalt hij hard uit naar de besluitvormers van de FIA. "Een race beslist door een vertekende kwalificatie", stelt Alesi. "Niet door toedoen van Russell, de enige die een paradoxale en absurde situatie begreep. Dat er geen rode vlag werd gezwaaid terwijl er een gecrashte auto langs de kant van de baan stond, bezorgt me kippenvel. Het is een verschrikkelijke boodschap aan iedereen die in de Formule 1 racet, vooral aan de jongere coureurs", aldus de oud-coureur.

Veiligheidsstrijd genegeerd

Daarnaast wijst de columnist op de rijke en soms tragische geschiedenis van de sport als het gaat om veiligheid. Volgens hem doet het uitblijven van een rode vlag afbreuk aan de strijd die in het verleden is gevoerd door iconen van de sport. "Ik herinner hen aan de veiligheidsstrijd die coureurs voerden na de dood van Ratzenberger en Senna", vervolgt Alesi zijn betoog. "Het gaat er niet om je aan te passen aan de houding van de wedstrijdleiding, maar om te eisen dat dit soort situaties zich nooit meer voordoen. Alsof de tragedie met Jules Bianchi nooit heeft plaatsgevonden. Schandalig", sluit hij af.

Ondanks de controversiële kwalificatie wist George Russell zijn poleposition op zondag 28 juni succesvol om te zetten in een overwinning. De Brit bracht daarmee zijn puntentotaal op 131, wat hem momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap oplevert. Max Verstappen vocht zich tijdens de race nog knap terug naar de tweede trede van het podium. De coureur van Red Bull Racing bezet momenteel de zevende plek in de mondiale titelstrijd met 73 verzamelde punten. Kimi Antonelli gaat namens Mercedes aan kop met 171 punten. 

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