Red Bull wint ontwikkelingstijd onder ATR-regels, Mercedes verliest terrein
Red Bull wint ontwikkelingstijd onder ATR-regels, Mercedes verliest terreinMaak ons je Google-favoriet
De eerste periode rondom de aerodynamische tests (ATR) is afgerond en dat betekent dat de FIA de teams op basis van het constructeursklassement ontwikkelingstijd toekent. Mercedes krijgt de minste tijd, Cadillac en Aston Martin krijgen juist de meeste tijd om hun wagen te ontwikkelen.
Sinds 2021 en de start van de budgetcap in de Formule 1 is er ook een systeem gekomen voor ontwikkeling. Zo krijgen de teams die bovenaan staan in het klassement de minste ontwikkelingstijd en de laagst geklasseerde teams juist de meeste tijd. Hiermee hoopt de FIA de competitiviteit van de teams dichter bij elkaar te brengen. Het is een ander systeem dan het veelbesproken Additional Development and Upgrade Opportunities-programma, dat alleen op de motoren gericht is.
Ontwikkelingstijd
Aangezien Mercedes momenteel bovenaan in het klassement staat, krijgt het team de minste ontwikkelingstijd, namelijk zo’n 70 procent. Dat betekent dat er 224 uur in de windtunnel mag worden doorgebracht en dat er 1400 CFD-tokens worden toegekend. Ook Ferrari gaat erop achteruit, want het team staat momenteel op P2. Zij mogen 75 procent van het totaal ontwikkelen, wat neerkomt op 240 uur in de windtunnel en 1500 CFD-tokens. Regerend constructeurskampioen McLaren staat op P3 en krijgt 80 procent. Dat betekent dat het team 256 uur in de windtunnel mag doorbrengen met 1600 CFD-tokens. Red Bull staat als vierde team op 85 procent van de tijd en krijgt 272 uur in de windtunnel en 1700 CFD-tokens.
ATR Aerodynamic Testing RestrictionsJan – July
|Position
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|Testing Limit
|70%
|75%
|80%
|85%
|90%
|95%
|100%
|105%
|110%
|115%
|115%
|Wind Tunnel (hrs)
|224
|240
|256
|272
|288
|304
|320
|336
|352
|368
|368
|CFD Items
|1400
|1500
|1600
|1700
|1800
|1900
|2000
|2100
|2200
|2300
|2300
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