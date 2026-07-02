close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Laurent Mekies, Zak Brown, Toto Wolff, Generic, USGP, 2025

Red Bull wint ontwikkelingstijd onder ATR-regels, Mercedes verliest terrein

Laurent Mekies, Zak Brown, Toto Wolff, Generic, USGP, 2025 — Foto: © IMAGO

Red Bull wint ontwikkelingstijd onder ATR-regels, Mercedes verliest terrein

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

De eerste periode rondom de aerodynamische tests (ATR) is afgerond en dat betekent dat de FIA de teams op basis van het constructeursklassement ontwikkelingstijd toekent. Mercedes krijgt de minste tijd, Cadillac en Aston Martin krijgen juist de meeste tijd om hun wagen te ontwikkelen.

Sinds 2021 en de start van de budgetcap in de Formule 1 is er ook een systeem gekomen voor ontwikkeling. Zo krijgen de teams die bovenaan staan in het klassement de minste ontwikkelingstijd en de laagst geklasseerde teams juist de meeste tijd. Hiermee hoopt de FIA de competitiviteit van de teams dichter bij elkaar te brengen. Het is een ander systeem dan het veelbesproken Additional Development and Upgrade Opportunities-programma, dat alleen op de motoren gericht is.

Ontwikkelingstijd

Aangezien Mercedes momenteel bovenaan in het klassement staat, krijgt het team de minste ontwikkelingstijd, namelijk zo’n 70 procent. Dat betekent dat er 224 uur in de windtunnel mag worden doorgebracht en dat er 1400 CFD-tokens worden toegekend. Ook Ferrari gaat erop achteruit, want het team staat momenteel op P2. Zij mogen 75 procent van het totaal ontwikkelen, wat neerkomt op 240 uur in de windtunnel en 1500 CFD-tokens. Regerend constructeurskampioen McLaren staat op P3 en krijgt 80 procent. Dat betekent dat het team 256 uur in de windtunnel mag doorbrengen met 1600 CFD-tokens. Red Bull staat als vierde team op 85 procent van de tijd en krijgt 272 uur in de windtunnel en 1700 CFD-tokens.

ATR Aerodynamic Testing Restrictions

Jan – July

Position 123456 7891011
Testing Limit 70%75%80%85%90% 95%100%105%110%115%115%
Wind Tunnel (hrs) 224240256272288 304320336352368368
CFD Items 14001500160017001800 190020002100220023002300

Gerelateerd

2026-reglement 2026-power units 2026-auto

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ecclestone trekt duidelijke conclusie: 'Verstappen had gelijk'

Ecclestone trekt duidelijke conclusie: 'Verstappen had gelijk'

  • 30 juni 2026 12:23
  • 7
Kalender 2026 op de schop: drie scenario's voor seizoensfinale

Kalender 2026 op de schop: drie scenario's voor seizoensfinale

  • 29 juni 2026 20:59
Norris wijst naar langeafstandsracen: "Zou dolgraag Le Mans willen rijden"

Norris wijst naar langeafstandsracen: "Zou dolgraag Le Mans willen rijden"

  • 1 uur geleden
Viaplay verdwijnt uit Nederland, McLaren reageert op Verstappen-geruchten | GPFans Recap Recap

Viaplay verdwijnt uit Nederland, McLaren reageert op Verstappen-geruchten | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Croft ziet druk op Red Bull toenemen: 'Kamp-Verstappen houdt opties bewust open'

Croft ziet druk op Red Bull toenemen: 'Kamp-Verstappen houdt opties bewust open'

  • Gisteren 20:51
  • 1
'Aston Martin neemt nog voor het einde van het seizoen afscheid van Cowell'

'Aston Martin neemt nog voor het einde van het seizoen afscheid van Cowell'

  • Gisteren 20:11

Net binnen

06:58
Norris wijst naar langeafstandsracen: "Zou dolgraag Le Mans willen rijden"
1-7
Recap
Viaplay verdwijnt uit Nederland, McLaren reageert op Verstappen-geruchten | GPFans Recap
1-7
Croft ziet druk op Red Bull toenemen: 'Kamp-Verstappen houdt opties bewust open'
1-7
'Aston Martin neemt nog voor het einde van het seizoen afscheid van Cowell'
1-7
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash 24 uur van spa

Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash

30 juni 2026 18:49
McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt' zak brown reageert

McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'

30 juni 2026 14:32 7
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten" Max Verstappen

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

29 juni 2026 11:41 1
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race' Max Verstappen

Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'

29 juni 2026 10:22 1
Ontdek het op Google Play
x