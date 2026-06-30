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Credit for photo: SRO/JEP

Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash

Credit for photo: SRO/JEP — Foto: © SRO/JEP

Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Mercedes-AMG Team Verstappen Racing begon met een boel vertrouwen en goede hoop aan de CrowdStrike 24 Hours of Spa, de belangrijkste race op de kalender van de GT World Challenge Europe powered by AWS. Helaas moesten Jules Gounon, Dani Juncadella en Chris Lulham uitvallen. Het is mogelijk het gevolg geweest van een opmerkelijk incident, kan GPFans melden.

De langeafstandsrace in de Ardennen werd knap gewonnen door Bastian Buus, Ricardo Feller en Thomas Preining wiens Lionspeed GP-Porsche uit de pitstraat was gestart. Lucas Auer, Maro Engel en Luca Stolz (Winward Racing-Mercedes-AMG) moesten genoegen nemen met de tweede positie voor Tommaso Mosca, Nicklas Nielsen en Alessio Rovera (AF Corse-Ferrari). Het trio van Verstappen Racing vocht lange tijd mee om de podiumplaatsen, maar op de zondagochtend moesten ze de strijd staken. Het enige incident wat de nummer-3-Mercedes tot dan toe had meegemaakt, was contact met Mosca bij het insturen van de pitstraat, terwijl ze op slicks in de regen rondreden.

Motorprobleem door contact met Ferrari?

"Iedereen moet een keer een technische pitstop doen, die minimaal vijf minuten moet duren. Die deden we om de remmen te vervangen", legde Juncadella uit, net nadat hij de Ferrari had geraakt. "Maar helaas was de pitingang geblokkeerd. Ik kwam de hoek om en plotseling stonden er drie auto's stil. Ik raakte de Ferrari voor me. Al voelde het als een flinke impact, blijkbaar is alleen de grille beschadigd. Dat hebben we meteen [tijdens deze technische pitstop] kunnen repareren, dus gelukkig bij een ongeluk."

De schade leek oppervlakkig en volledig gerepareerd, maar op een gegeven moment werd duidelijk dat de snelheid niet meer hetzelfde was in de auto van Verstappen Racing. Ze vielen uit met een motorprobleem. Mercedes-AMG heeft via ons laten weten dat ze het vermoeden hebben dat het motorprobleem dan toch een consequentie is geweest van het incident met Mosca. Net als op de Nürburgring, wist Verstappen Racing de 24-uurswedstrijd op Spa-Francorchamps dus heelhuids te finishen door pech buiten hun controle om.

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