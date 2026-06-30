Ecclestone trekt duidelijke conclusie: 'Verstappen had gelijk'

Volgens voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft Max Verstappen volkomen gelijk in zijn kritiek op de nieuwe reglementen. De 95-jarige Brit stelt dat de viervoudig wereldkampioen terecht zijn onvrede uit over de ingrijpende veranderingen in de koningsklasse. Hoewel Ecclestone geen officiële functie meer bekleedt, volgt hij de sport nog altijd op de voet en bezocht hij recentelijk de Grand Prix van Oostenrijk.

De onrust rondom de nieuwe regelgeving vormt al sinds de wintertests een belangrijk gespreksonderwerp in de paddock. De auto's zijn compacter en lichter geworden, en de aandrijving bestaat nu voor de helft uit elektrisch vermogen. Dit leidde tot felle reacties van de Red Bull Racing-coureur, die het overmatig managen van de batterij vergeleek met het arcadespel Mario Kart en de situatie omschreef als anti-racen. De onvrede liep zelfs zo hoog op dat de Nederlander openlijk aangaf te overwegen om de sport vroegtijdig te verlaten als er niets verandert. Ecclestone laat nu weten deze kritiek volkomen te begrijpen.

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Ecclestone: 'Verstappen had gelijk'

Ecclestone neemt het openlijk op voor de regerend wereldkampioen. De voormalige eigenaar van de sport benadrukt dat de beleidsbepalers de signalen van de coureurs serieuzer moeten nemen. "Er is niets mis mee om je oor te luister te leggen bij mensen. Het gaat er vervolgens om wat je daarvan daadwerkelijk meeneemt en waar je uiteindelijk ook echt actie op onderneemt", aldus de uitgesproken Brit. Hij is dan ook stellig over het standpunt van Verstappen. "Hij had gelijk met zijn kritiek", oordeelt Ecclestone in gesprek met de media.

De frustraties van Verstappen vallen samen met een moeizaam verloop van het huidige seizoen. Waar de concurrentie flinke stappen heeft gezet, worstelt zijn team met de prestaties van de auto. Na de meest recente race op de Red Bull Ring bezet de coureur momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 73 punten, ver achter WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Deze tegenvallende resultaten hebben de druk op de renstal en de discussie over de nieuwe regels alleen maar verder aangewakkerd.

Nieuwe regels onnodig volgens Ecclestone

Voor Ecclestone is het duidelijk dat de sport een verkeerde afslag heeft genomen met de complexe motorische en aerodynamische eisen. Hij waarschuwde eerder al dat de Formule 1 het risico loopt om fans te verliezen door de nadruk te veel op energiemanagement te leggen. De introductie van de actieve aerodynamica en de nieuwe krachtbronnen heeft volgens hem niets toegevoegd aan het spektakel. "Ik denk niet dat deze regels nodig waren. Dat is precies waar zijn klachten vandaan komen", besluit Ecclestone zijn betoog.

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