Russell wil titelstrijd met de besten: 'Natuurlijk is Max daar absoluut één van'

Volgens Mercedes-coureur George Russell zou de Formule 1 gebaat zijn bij een titelstrijd waarin meerdere topcoureurs het tegen elkaar opnemen. De kersverse racewinnaar hoopt dat rijders als Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc zich in de toekomst structureel in het gevecht vooraan kunnen mengen. Dat laat hij weten tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk.

Hoewel de koningsklasse van de autosport momenteel gedomineerd wordt door Mercedes, ziet de nummer twee in het wereldkampioenschap liever een breder speelveld. Afgelopen zondag schreef de Brit de race op de Red Bull Ring op zijn naam, waarmee hij zijn tweede overwinning van dit seizoen veiligstelde en de tweede plek in de WK-stand overnam. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli voert momenteel de ranglijst aan met een ruime voorsprong. Coureurs als Verstappen en Leclerc spelen vooralsnog geen (grote) rol in het kampioenschap. Russell ziet dat liever anders.

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Russell verlangt naar strijd der titanen

Gevraagd naar zijn ideale scenario voor de titelstrijd, windt de coureur er geen doekjes om. Hij hoopt op een gevecht waarin de grootste namen van de sport wekelijks met elkaar de degens kruisen. "Ik zou heel graag een groot gevecht willen zien, om eerlijk te zijn", vertelt Russell. "Je wilt dat de beste coureurs bij de beste teams allemaal met elkaar in gevecht zijn. En natuurlijk is Max absoluut een van de besten, en Lewis, Charles, Lando en Oscar, je wilt dat zij in die strijd meedoen. Helaas zijn de teams uit het middenveld en de achterhoede daar niet bij, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd", aldus de meervoudig Grand Prix-winnaar.

Opstapklassen geven goede voorbeeld

Voor de Mercedes-rijder voelt een titelstrijd tussen slechts twee coureurs onnatuurlijk aan, kijkend naar zijn eigen route richting de Formule 1. Hij trekt daarbij de vergelijking met zijn jaren in de opstapklassen. "Het voelt alsof je in de tijd dat we allemaal nog kartten, nooit in een één-op-één-gevecht met iemand zat", legt hij uit. "Er waren altijd, of normaal gesproken in ieder geval, drie coureurs in de strijd om een kampioenschap. Toen ik in de F2, F3 en F4 racete, waren er drie, vier, vijf coureurs die allemaal meestreden. En ja, zo zou het ook moeten zijn", concludeert de Brit.

Huidige realiteit

De wens van Russell staat voorlopig nog haaks op de huidige krachtsverhoudingen in het kampioenschap. Na acht verreden races dit seizoen heeft Mercedes de sterkste auto van het veld, terwijl teams als Ferrari, Red Bull en McLaren strijden om de positie van naaste achtervolger. Lewis Hamilton, die tegenwoordig voor Ferrari uitkomt, bezet momenteel de derde plaats in het klassement. Max Verstappen moet het vooralsnog doen met de zevende plek. De viervoudig wereldkampioen kampt bij Red Bull Racing met een gebrek aan betrouwbaarheid en een te zware bolide, al wist hij in Oostenrijk wel als tweede te finishen achter Russell.

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