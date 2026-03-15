Max Verstappen in Shanghai

Verstappen spreekt klare taal: 'Ik spreek namens alle coureurs, behalve...'

Max Verstappen in Shanghai — Foto: © IMAGO

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Max Verstappen (28) nam ook in China geen blad voor de mond. De Formule 1 is niet meer wat het geweest is, zo herhaalde hij voor de zoveelste keer. Volgens de Red Bull Racing-coureur wordt zijn mening door vrijwel alle coureurs gedeeld, afgezien van een enkeling. "Omdat ze races winnen", zegt Verstappen.

Het werd wederom een horrorweekend voor Verstappen en Red Bull Racing op het Shanghai International Circuit. De kwalificatie, de Sprint, de Grand Prix; ze waren allemaal niet om over naar huis te schrijven. Waar Red Bull in Australië nog kleine lichtpuntjes liet zien, waren deze in China compleet verdwenen. Niet dat het voor Verstappen veel uitmaakt, want waar hij ook zou zijn gefinisht, hij vindt de reglementen toch tien keer niks. "Als ik zou winnen, zou ik hetzelfde zeggen, want ik geef om het 'race-product'", zo sprak hij bij de pers.

Verstappen noemt basis van de reglementen "pijnlijk"

Verstappen spreekt zich al lange tijd zeer kritisch uit over de 2026-reglementen. Dit deed hij eigenlijk al vanaf het moment dat de nieuwe regels bekend werden gemaakt - enkele jaren geleden. Maar juist omdat Verstappen een racer pur sang is, blijft hij zich uitspreken, in de hoop dat er nog iets gaat veranderen. De Nederlander weet echter ook dat dit waarschijnlijk ijdele hoop gaat zijn. "Natuurlijk kunnen er misschien nog wat dingen worden aangepast, maar de basis van de reglementen klopt niet. Dat is pijnlijk", zo concludeert hij.

Verstappen spreekt namens bijna alle F1-coureurs

Verstappen staat gelukkig niet alleen in zijn kritiek. Ook de fans laten zich massaal negatief uit over het nieuwe tijdperk in de F1. Verstappen deelt dat gevoel. "Ik denk niet dat de ware Formule 1-fan hiervan geniet", zo zegt hij. En dat geldt volgens hem ook voor alle coureurs, behalve die van Mercedes. "Ik spreek ook namens de meeste coureurs. En dan zijn er misschien sommigen die wel zeggen dat het geweldig is, omdat ze races winnen", zo doelt hij op George Russell - en mindere mate Kimi Antonelli.

De kritiek op de F1-reglementen is terecht?

1.783 stemmen

