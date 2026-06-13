Hoewel Kimi Antonelli in sterke vorm zat, kwam hij in Barcelona iets meer dan drie tienden tekort op teamgenoot en polesitter George Russell. Ook Lewis Hamilton was sneller dan de jonge Italiaan en Antonelli onthult dat hij zich simpelweg niet goed voelt in de wagen.

De kwalificatie in Barcelona beloofde een spannende sessie te worden waarin het veld dicht bij elkaar zat. Toch was het Russell die uiteindelijk met 1:14.679 de snelste was en zag dat Hamilton op minder dan één tiende op P2 eindigde. Teamgenoot Antonelli staat op gepaste afstand met 0,319 seconden en zal zondag in de race plekken goed willen maken.

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Antonelli niet in staat geweest om zich aan te passen

Tegenover Sky Sports F1 legt Antonelli uit dat hij simpelweg het juiste gevoel mist: "Ik heb me niet goed gevoeld in de auto. Ik ben niet in staat geweest om mijn rijstijl aan te passen aan de omstandigheden die we dit weekend hebben." Daarbij wijst Antonelli op mogelijk overdriving: "Ik denk dat ik de auto een beetje te hard heb gepusht. Dit is een weekend waarin je eigenlijk wat langzamer moet rijden om sneller te gaan, en dat heb ik niet goed gedaan."

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