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Fernando Alonso, Aston Martin, Japan, 2026

Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027

Fernando Alonso, Aston Martin, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De geruchtenmolen in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren rondom de toekomst van Fernando Alonso, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een verrassende overstap naar Alpine.

De 44-jarige coureur beschikt bij Aston Martin over een verbintenis die aan het einde van dit seizoen afloopt. Sinds de Grand Prix van Miami klinken er in de paddock steeds luidere geluiden dat de Spanjaard overweegt om terug te keren naar de renstal waar hij in het verleden zijn grootste successen vierde. Hoewel er geen geluiden klinken dat Alonso indienst gewenst niet bij Aston Martin kan verlengen, neemt de tweevoudig wereldkampioen pas na de naderende zomerstop een definitief besluit over het vervolg van zijn carrière.

Een transfer naar de Franse formatie zou op basis van de huidige krachtsverhoudingen een directe sportieve vooruitgang betekenen. Waar Aston Martin momenteel met grote problemen aan de Honda-krachtbron op de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap staat, heeft Alpine dit jaar een grote stap vooruitgezet. De equipe uit Enstone heeft flink geprofiteerd van de overstap naar Mercedes-motoren en bezet momenteel de vijfde plaats in de WK-stand. Dit werd in Monaco nog eens onderstreept door een knappe derde plaats van Pierre Gasly.

Sleutelrol voor Briatore in mogelijke hereniging

Een belangrijke factor in de mogelijke hereniging is volgens PlanetF1 de aanwezigheid van Flavio Briatore. De Italiaan keerde eerder terug als uitvoerend adviseur en fungeert sinds mei van dit jaar als de facto teambaas bij Alpine. Briatore onderhoudt van oudsher een uitstekende relatie met Alonso en wordt gezien als de drijvende kracht achter de pogingen om hem voor volgend seizoen vast te leggen. Mocht de overstap daadwerkelijk plaatsvinden, dan begint de Spanjaard aan zijn vierde termijn bij de formatie. Eerder kwam hij uit voor het team toen het nog door het leven ging als Renault, waarmee hij in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde, en reed hij in 2021 en 2022 voor het inmiddels omgedoopte Alpine.

Een eventuele komst van de routinier zou directe gevolgen hebben voor de huidige line-up van Alpine. Gasly is met een langdurig contract tot minimaal eind 2028 verzekerd van zijn stoeltje, wat betekent dat Franco Colapinto het kind van de rekening dreigt te worden.

GPFans heeft navraagd gedaan bij het team van Aston Martin. De Britse formatie bestempelt het als paddockgeruchten en speculatie, en dat is iets waar ze niet op reageren.

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