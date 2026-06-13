Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027
Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027
De geruchtenmolen in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren rondom de toekomst van Fernando Alonso, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een verrassende overstap naar Alpine.
De 44-jarige coureur beschikt bij Aston Martin over een verbintenis die aan het einde van dit seizoen afloopt. Sinds de Grand Prix van Miami klinken er in de paddock steeds luidere geluiden dat de Spanjaard overweegt om terug te keren naar de renstal waar hij in het verleden zijn grootste successen vierde. Hoewel er geen geluiden klinken dat Alonso indienst gewenst niet bij Aston Martin kan verlengen, neemt de tweevoudig wereldkampioen pas na de naderende zomerstop een definitief besluit over het vervolg van zijn carrière.
Een transfer naar de Franse formatie zou op basis van de huidige krachtsverhoudingen een directe sportieve vooruitgang betekenen. Waar Aston Martin momenteel met grote problemen aan de Honda-krachtbron op de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap staat, heeft Alpine dit jaar een grote stap vooruitgezet. De equipe uit Enstone heeft flink geprofiteerd van de overstap naar Mercedes-motoren en bezet momenteel de vijfde plaats in de WK-stand. Dit werd in Monaco nog eens onderstreept door een knappe derde plaats van Pierre Gasly.
Sleutelrol voor Briatore in mogelijke hereniging
Een belangrijke factor in de mogelijke hereniging is volgens PlanetF1 de aanwezigheid van Flavio Briatore. De Italiaan keerde eerder terug als uitvoerend adviseur en fungeert sinds mei van dit jaar als de facto teambaas bij Alpine. Briatore onderhoudt van oudsher een uitstekende relatie met Alonso en wordt gezien als de drijvende kracht achter de pogingen om hem voor volgend seizoen vast te leggen. Mocht de overstap daadwerkelijk plaatsvinden, dan begint de Spanjaard aan zijn vierde termijn bij de formatie. Eerder kwam hij uit voor het team toen het nog door het leven ging als Renault, waarmee hij in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde, en reed hij in 2021 en 2022 voor het inmiddels omgedoopte Alpine.
Een eventuele komst van de routinier zou directe gevolgen hebben voor de huidige line-up van Alpine. Gasly is met een langdurig contract tot minimaal eind 2028 verzekerd van zijn stoeltje, wat betekent dat Franco Colapinto het kind van de rekening dreigt te worden.
GPFans heeft navraagd gedaan bij het team van Aston Martin. De Britse formatie bestempelt het als paddockgeruchten en speculatie, en dat is iets waar ze niet op reageren.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Red Bull in gesprek met FIA over motorkwestie, FIA gaat uitslag Monaco onderzoeken | GPFans Recap
- 11 juni 2026 21:43
Alonso neemt afscheid van Barcelona-Catalunya: "Waarschijnlijk mijn laatste F1-race hier"
- 11 juni 2026 21:12
Persconferentieschema voor GP Barcelona uitgebracht, Wolff zal in de spotlights staan
- 10 juni 2026 15:45
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Kwalificatie GP Barcelona: Hamilton snelste in Q1, Alonso laatste voor thuispubliek
Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk
Stewards trekken conclusie na 'roekeloos rijgedrag' Antonelli, straf voor Stroll
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP Barcelona: Hamilton snelste in Q1, Alonso laatste voor thuispubliek
- 37 minuten geleden
Verstappen wijst naar huidige staat van Formule 1: 'Langzamer rijden om sneller te zijn'
- 50 minuten geleden
Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027
- 1 uur geleden
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk
- 1 uur geleden
Stewards trekken conclusie na 'roekeloos rijgedrag' Antonelli, straf voor Stroll
- 1 uur geleden
- 3
Russell onthult pleidooi bij FIA na Monaco-straf: "Hele weekend verpest"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni