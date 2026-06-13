close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, socials

Verstappen niet blij met elektrische motoren in F1, maar: "Ik kan moeilijk thuis blijven zitten"

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Verstappen niet blij met elektrische motoren in F1, maar: "Ik kan moeilijk thuis blijven zitten"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Ook Max Verstappen heeft de voorgestelde motorwijzigingen van volgend jaar meegekregen en stelt dat hij liever had gezien dat de Formule 1 komend jaar direct naar 60/40 was gegaan, maar wijst in gesprek met onder anderen GPFans ook op de politieke spelletjes binnen de paddock.

De FIA heeft aangekondigd dat de motorverhoudingen tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor worden aangepast met als doel om in 2028 weer meer te gaan leunen op de verbrandingsmotor. Voor veel coureurs keert met die stap weer het echte Formule 1-gevoel terug, maar komend jaar is er een soort tussenoptie.

Politieke spelletjes

Hoewel Verstappen liever had gezien dat die stap al komend jaar werd gezet, wijst hij op de verhoudingen: "Dat is allemaal politiek en heeft met andere motorfabrikanten te maken. Het is niet zo makkelijk om iedereen dezelfde kant op te sturen. Dat is natuurlijk altijd zo met de regels en met de vorige regels ook. Iedereen probeert in zijn eigen voordeel te praten."

De huidige wagens zijn nu eenmaal niet wat Verstappen echt wil van een Formule 1-wagen, maar dit is wel wat hij ermee moet doen: "Je wendt er natuurlijk wel aan, maar je hoopt op wat anders. Hopelijk wordt dat volgend jaar beter." Het alternatief is voor hem ook niet veel beter: "Ik kan moeilijk thuis blijven zitten."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing FIA

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

  • Vandaag 10:44
  • 8
Verstappen begrijpt irritatie na Gasly-beslissing FIA: "Ik snap dat het raar aanvoelt"

Verstappen begrijpt irritatie na Gasly-beslissing FIA: "Ik snap dat het raar aanvoelt"

  • 1 uur geleden
  • 1
Mekies ziet toch lichtpuntje voor Verstappen en Hadjar na kwalificatie

Mekies ziet toch lichtpuntje voor Verstappen en Hadjar na kwalificatie

  • 2 uur geleden
  • 4
Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'

Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'

  • 3 uur geleden
  • 3
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Barcelona: Leclerc crasht hard, Mercedes en Hamilton strijden om pole Live

LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Barcelona: Leclerc crasht hard, Mercedes en Hamilton strijden om pole

  • Vandaag 15:54
Verstappen wijst naar huidige staat van Formule 1: 'Langzamer rijden om sneller te zijn'

Verstappen wijst naar huidige staat van Formule 1: 'Langzamer rijden om sneller te zijn'

  • Vandaag 15:41

Net binnen

21:44
Recap
Verstappen reageert op meeting met Red Bull-top, Alonso gelinkt aan terugkeer naar Alpine | GPFans Recap
20:46
Antonelli moet zich gewonnen geven op P3: 'Heb een beetje te hard gepusht'
20:30
Verstappen begrijpt irritatie na Gasly-beslissing FIA: "Ik snap dat het raar aanvoelt"
20:07
Video
VIDEO | Verstappen gelaten na P5: 'Het is het hele weekend al zo' | GPFans News
19:46
Alonso: 'We hebben de slechtste auto met de slechtste motor'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge" Max Verstappen

Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"

3 uur geleden
Russell pakt pole voor Hamilton in Barcelona, Verstappen komt drie tienden tekort Samenvatting kwalificatie

Russell pakt pole voor Hamilton in Barcelona, Verstappen komt drie tienden tekort

Vandaag 17:17 9
Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027 Fernando Alonso

Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027

Vandaag 15:22
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk Max Verstappen

Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk

Vandaag 15:09 2
Ontdek het op Google Play
x