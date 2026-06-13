Ook Max Verstappen heeft de voorgestelde motorwijzigingen van volgend jaar meegekregen en stelt dat hij liever had gezien dat de Formule 1 komend jaar direct naar 60/40 was gegaan, maar wijst in gesprek met onder anderen GPFans ook op de politieke spelletjes binnen de paddock.

De FIA heeft aangekondigd dat de motorverhoudingen tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor worden aangepast met als doel om in 2028 weer meer te gaan leunen op de verbrandingsmotor. Voor veel coureurs keert met die stap weer het echte Formule 1-gevoel terug, maar komend jaar is er een soort tussenoptie.

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Politieke spelletjes

Hoewel Verstappen liever had gezien dat die stap al komend jaar werd gezet, wijst hij op de verhoudingen: "Dat is allemaal politiek en heeft met andere motorfabrikanten te maken. Het is niet zo makkelijk om iedereen dezelfde kant op te sturen. Dat is natuurlijk altijd zo met de regels en met de vorige regels ook. Iedereen probeert in zijn eigen voordeel te praten."

De huidige wagens zijn nu eenmaal niet wat Verstappen echt wil van een Formule 1-wagen, maar dit is wel wat hij ermee moet doen: "Je wendt er natuurlijk wel aan, maar je hoopt op wat anders. Hopelijk wordt dat volgend jaar beter." Het alternatief is voor hem ook niet veel beter: "Ik kan moeilijk thuis blijven zitten."

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