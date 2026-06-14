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Piastri

Hoe laat begint de Grand Prix van Barcelona-Catalonië?

Piastri — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de Grand Prix van Barcelona-Catalonië?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Na de kwalificatie van zaterdag staat vandaag het hoofdprogramma op de planning met de Grand Prix van Barcelona-Catalunya.

George Russell wist zich daarin van de poleposition te verzekeren en staat voor oud-teamgenoot Lewis Hamilton. Klassementsleider Kimi Antonelli zal vanaf P3 starten en daarachter staat regerend kampioen Lando Norris. Voor Max Verstappen zat er niet meer in dan P5 en de Nederlander had na afloop vooral zorgen over de hoge bandenslijtage die wordt verwacht tijdens de race in Spanje.

Hoe laat begint de Grand Prix van Barcelona-Catalunya?

De Grand Prix van Barcelona-Catalunya zal vanmiddag om 15:00 uur van start gaan.

Zondag 14 juni
15:00 uur: Grand Prix van Barcelona-Catalunya

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