Verstappen begrijpt irritatie na Gasly-beslissing FIA: "Ik snap dat het raar aanvoelt"
Verstappen begrijpt irritatie na Gasly-beslissing FIA: "Ik snap dat het raar aanvoelt"
Isack Hadjar zag op donderdag in Barcelona plotseling zijn mooie podium uit Monaco als sneeuw voor de zon verdwijnen. De actie zorgde voor irritatie bij onder meer McLaren en Red Bull, die dus ineens kostbare punten zagen verdampen. Max Verstappen geeft zijn reactie over de gang van zaken.
De uitslag van de Grand Prix van Monaco werd onlangs herzien nadat Alpine met succes een zogeheten 'Right of Review' had aangevraagd. Uit onderzoek is gebleken dat een meetlus in de pitstraat 77 centimeter te kort was, waardoor de gemiddelde snelheid van Gasly verkeerd werd berekend en hij onterecht tijdstraffen ontving. Ook bijvoorbeeld George Russell werd in het prinsdom bestraft voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat, waarbij hij volgens de officiële meting slechts 0,1 kilometer per uur te hard reed.
Begrip van frustraties
Ook Hadjar zal een zure nasmaak over overhouden aan het verliezen van zijn podium, iets waar onder meer McLaren, Mercedes en Red Bull stappen tegen overwegen. Verstappen wordt gevraagd naar de toch wel opmerkelijke gang van zaken: "Eén team heeft het natuurlijk aangevochten en de ander niet. Ik snap wel dat teams dan denken: waarom wij dan niet? Het is hetzelfde probleem. Ik snap dat dat een beetje raar aanvoelt voor andere teams", zo stelt hij in Barcelona tegenover onder meer GPFans.
Russell
Dan nog even terug naar Russell. Doordat het team van Mercedes de initiële tijdstraf van vijf seconden verkeerd inloste tijdens een pitstop onder de safety car, kreeg de Brit uiteindelijk een zwaardere drive-through penalty opgelegd. Een andere situatie volgens Verstappen, al zit de grootste fout hem in de basisbeginselen volgens de Nederlander: "George had hem natuurlijk niet ingelost tijdens zijn pitstop, daardoor kreeg hij die drive through. Als op het begin al de metingen fout zijn, dat is natuurlijk het grootste probleem."
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