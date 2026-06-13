Op zaterdagmiddag was het in Barcelona om 16:00 uur stipt tijd voor de kwalificatie voor de Barcelona-Catalunya Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Na een heerlijke kwalificatie was het uiteindelijk George Russell die aan het langste eind trok en morgen vanaf pole position mag beginnen. Max Verstappen is toch behoorlijk teleurgesteld over de kwalificatie in Barcelona, waarin de Nederlander de vijfde tijd wist te rijden. Verstappen wijst naar de laatste sector, waar hij toch een heleboel tijd verloor. De RB22 voelde tot dat punt prima aan, maar de Nederlander wijst naar 'rare' problemen.

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