Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk
Max Verstappen houdt de kaken stijf op elkaar over zijn recente bezoek aan de top van Red Bull in Salzburg. De viervoudig wereldkampioen werd in de aanloop naar het raceweekend in Spanje samen met zijn manager Raymond Vermeulen gespot bij het management van de Oostenrijkse renstal. Hoewel de geruchtenmolen over zijn toekomst direct op volle toeren draaide, weigerde de coureur in Barcelona verdere tekst en uitleg te geven. "Als er iets nieuws is over wat ik ga doen, laat ik het jullie weten", aldus de Limburger in een korte reactie aan de aanwezige media, waaronder GPFans.
De ontmoeting in Oostenrijk, waarbij onder meer Red Bull-eigenaren Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya aanwezig waren, voedde de aanhoudende speculaties over de toekomst van de Nederlander. Hoewel hij nog een contract heeft tot en met 2028, is zijn stoeltje voor volgend seizoen nog niet definitief bevestigd en beschikt hij over prestatieclausules om voortijdig te kunnen vertrekken. De gesprekken in Salzburg kregen extra aandacht omdat zijn vader, Jos Verstappen, eerder tijdens het raceweekend in Canada in gesprek zou zijn gezien met Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Zilverpijlen worden al langer in verband gebracht met een mogelijke overstap van de coureur.
De onrust buiten de baan valt samen met een sportief uitdagende periode voor de Nederlander, die momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet met 43 punten. Verstappen arriveerde in Catalonië na een kostbare uitvalbeurt in Monaco. Tijdens die race viel zijn motor bij de start volledig dood, wat resulteerde in een vroege opgave en het definitief stilvallen van zijn RB22. Het betekende alweer zijn tweede uitvalbeurt in de eerste zes races van het seizoen. Teambaas Laurent Mekies bood inmiddels namens het team zijn excuses aan voor het technische mankement.
Verrassing over FIA-besluit
Ondanks de betrouwbaarheidsproblemen heeft de FIA de krachtbron van Red Bull onlangs aangewezen als de huidige maatstaf in de zogenaamde ADUO-ranglijst. Dit besluit betekent dat het team momenteel geen motorupgrades mag doorvoeren, in tegenstelling tot de concurrentie. Verstappen gaf toe dat deze conclusie van de autosportbond voor velen als een verrassing kwam en onthulde tegenover onder andere GPFans dat er gesprekken gaande zijn met de FIA om de beoordeling beter te begrijpen. De rijder benadrukte dat Red Bull zichzelf absoluut niet als het sterkste team van het veld beschouwt, al is het pakket volgens hem ook zeker niet het zwakste.
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