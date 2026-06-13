Op zaterdagmiddag was het in Barcelona om 16:00 uur stipt tijd voor de kwalificatie voor de Barcelona-Catalunya Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Na een heerlijke kwalificatie was het uiteindelijk George Russell die aan het langste eind trok en morgen vanaf pole position mag beginnen.

Na drie vrije trainingen in Barcelona, waarbij met name de teams van McLaren en Mercedes het goed leken te doen, was het dus tijd om te gaan kwalificeren voor de Grand Prix van morgen. Max Verstappen en Red Bull wisten na de trainingen dat het een lastig verhaal zou gaan worden om op één van de eerste twee rijen te belanden, daar de Oostenrijkse renstal het voorlopig moeilijk had gehad in Catalonië. Bij Mercedes leek men wederom de zaakjes goed op orde te hebben, al was het voor Kimi Antonelli met name een heel frustrerende sessie tijdens VT3, met name door het vele verkeer dat hem in de weg reed, zo vond hij zelf. Russell daarentegen leek zich het hele weekend al prima te voelen.

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Q1

Met die informatie in het achterhoofd begon het veld aan de eerste kwalificatiesessie. De eerste rondjes werden gereden en het was Carlos Sainz die met een 1:18.107 de voorlopig snelste tijd wist te noteren bij het kleine groepje dat vroeg naar buiten ging. Even later dook Verstappen daar onderdoor met zijn eerste tijd van deze kwalificatie en het was een 1:16.352 die hij liet noteren. Daar dook Charles Leclerc vervolgens onderdoor, terwijl het even later George Russell was die zijn tijd weer verbeterde naar een 1:15.717. Lang kon de Brit daar niet van genieten, want landgenoot Lewis Hamilton liet een 1:15.625 noteren.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



17: Ocon

18: Albon ?

19: Perez

20: Bottas

21: Stroll

22: Alonso#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/BapUG6lD3b — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Ondertussen waren er momentjes voor Carlos Sainz, Alex Albon en Lance Stroll, waarbij de Canadees kortstondig geel veroorzaakte met een rondje van de zaak in de grindbak. Even later konden we naar de tweede run coureurs gaan, waarbij Racing Bulls een behoorlijk risico nam door binnen te blijven met Liam Lawson. Het team ontsnapte, want de Nieuw-Zeelander ging als 15e door naar Q2. Het doek viel voor grote thuisheld Fernando Alonso, die zeer teleurstellend op maar liefst drie seconden laatste werd. Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Lance Stroll haalden het ook niet.

Q2

Zonder bovenstaande heren gingen we even later dus weer verder met de tweede kwalificatiesessie waarin een felbegeerd plekje in Q3 op het spel stond. De rijders gingen de baan op en het was Verstappen - rijdend op verse rode sloffen - die de eerste benchmark op de klokken reed: 1:15.484. Lang kon de viervoudig wereldkampioen niet genieten van zijn plekje op P1, want Leclerc, Antonelli en Hamilton doken snel onder zijn tijd door. Russell deed dat ook zo en hij posteerde zijn Mercedes wederom op P1: 1:15.228. Na de eerste runs stonden er echter vijf auto's binnen twee tienden, wat wat moois beloofde voor de rest van de kwalificatie.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



11: Lindblad

12: Bortoleto ?

13: Colapinto

14: Gasly

15: Bearman

16: Sainz#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/DD8CKZzVdl — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Met die tijden op de klokken besloot de top zes om binnen te blijven om zo banden te sparen, waardoor de rest van het veld kon gaan vechten om de plekken in de top tien. Uiteindelijk kwamen de top zes heren niet in gevaar en konden zij zo doorstoten richting de laatste kwalificatiesessie. Het doek viel voor Sainz, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto en Arvid Lindblad. Hülkenberg op P10 was de verrassing in de top tien.

Q3

Piastri en Verstappen waren de enigen die een rondetijd hadden neergezet, toen er plotseling met de rode vlaggen werd gezwaaid. Leclerc was vrij hard gecrasht in de vijfde bocht en dus werd Q3 geneutraliseerd met nog acht en een halve minuut te gaan. De meeste coureurs moesten hun eerste run dus afhaken. Antonelli, Hadjar, Hamilton en Russell besloten beide runs in het heel korte tijdsbestek te doen.

That's a pretty big hit ?



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end ?#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Russell wist met 0.031 seconden onder de tijd van Piastri te duiken, maar Antonelli, Hadjar en Hamilton hadden het lastig en klokten op dat moment de vierde, vijfde en zesde tijd. Met nog drie minuten te gaan, kwamen de negen overgebleven coureurs naar buiten voor de tweede run.

Mercedes leek eventjes een één-twee te pakken. Antonelli verbeterde en versloeg Russell met anderhalf tienden, maar Russell sloeg weer terug door maar liefst drie tienden harder te gaan. De Brit pakt de pole position met een 1:14.679. Landgenoot Hamilton stoot Antonelli van de voorste rij af, nadat hij slechts 0.064 seconden tekortkomt. Verstappen kwalificeert zich als vijfde achter Norris. Piastri valt terug naar P7 achter Hadjar en Lawson, Hülkenberg en Leclerc completeren de top tien.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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