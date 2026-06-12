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Isack Hadjar in Melbourne

Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'

Isack Hadjar in Melbourne — Foto: © IMAGO

Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Isack Hadjar heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië gereageerd op de motorproblemen die hij eerder afgelopen weekend in Monaco kende en op de veelbesproken ADUO-analyse van de FIA. De Fransman, die dit seizoen de overstap maakte naar het hoofdteam van Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen, kon wel lachen om de conclusie dat zijn team de beste motor van het veld zou hebben.

Tijdens de wedstrijd op het stratencircuit van Monte Carlo kampte de coureur met flinke technische ongemakken aan zijn RB22. Hij ervoer vermogensverlies in de verbrandingsmotor, problemen met het afremmen op de motor en een onbruikbare eerste versnelling, waardoor hij constant instellingen op zijn stuur moest aanpassen. Desondanks wist hij als derde geklasseerd te worden, wat hem zijn eerste podiumplaats voor Red Bull opleverde. Gevraagd naar een verklaring voor de problemen, bleef de huidige nummer acht van de tussenstand nuchter. "Als we diep in het probleem duiken, weet ik dat het in ieder geval een nieuw probleem is, dat is zeker, maar het zou niet meer mogen gebeuren", aldus Hadjar tegenover onder andere GPFans. Hij benadrukte dat de krachtbron nog in de beginfase zit: "We hebben deze fouten nodig, zodat ze niet nog een keer gebeuren."

Hadjar reageert met een knipoog op ADUO-analyse

Naast de betrouwbaarheid is ook de ontwikkeling van de DM01-krachtbron van Red Bull Ford een actueel onderwerp. De FIA heeft het team na de eerste ADUO-analyse aangewezen als de benchmark voor de verbrandingsmotor, wat betekent dat concurrenten Mercedes, Ferrari, Audi en Honda extra upgrades mogen doorvoeren om hun achterstand goed te maken. Red Bull Ford mag dit daarentegen niet. Toen Hadjar werd geconfronteerd met het feit dat de autosportbond de Red Bull-motor als de beste beschouwt en Mercedes mag upgraden, begon hij te lachen. "Laat me eens even checken of wij de eerste zes races van het jaar hebben gewonnen... Nee, dat hebben we niet", grapte de Red Bull-coureur.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Ondanks de vermeende voorsprong in pure snelheid is de betrouwbaarheid bij de door Red Bull aangedreven teams nog een punt van zorg. De renstal heeft inmiddels een officieel verzoek bij de FIA ingediend om de data van de motoranalyse te herzien, zo bevestigde Verstappen tegenover ons, omdat men van mening is dat de voorsprong onjuist is berekend. Hadjar houdt zich voorlopig op de vlakte over de uiteindelijke uitkomst. "Het is een voorlopige verklaring, er is nog niets officieel gemaakt, dus als het tijd is voor de definitieve beslissing, zullen we zien wat ze zeggen, maar verder geen commentaar."

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