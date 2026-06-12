Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'
Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'
Isack Hadjar heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië gereageerd op de motorproblemen die hij eerder afgelopen weekend in Monaco kende en op de veelbesproken ADUO-analyse van de FIA. De Fransman, die dit seizoen de overstap maakte naar het hoofdteam van Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen, kon wel lachen om de conclusie dat zijn team de beste motor van het veld zou hebben.
Tijdens de wedstrijd op het stratencircuit van Monte Carlo kampte de coureur met flinke technische ongemakken aan zijn RB22. Hij ervoer vermogensverlies in de verbrandingsmotor, problemen met het afremmen op de motor en een onbruikbare eerste versnelling, waardoor hij constant instellingen op zijn stuur moest aanpassen. Desondanks wist hij als derde geklasseerd te worden, wat hem zijn eerste podiumplaats voor Red Bull opleverde. Gevraagd naar een verklaring voor de problemen, bleef de huidige nummer acht van de tussenstand nuchter. "Als we diep in het probleem duiken, weet ik dat het in ieder geval een nieuw probleem is, dat is zeker, maar het zou niet meer mogen gebeuren", aldus Hadjar tegenover onder andere GPFans. Hij benadrukte dat de krachtbron nog in de beginfase zit: "We hebben deze fouten nodig, zodat ze niet nog een keer gebeuren."
Hadjar reageert met een knipoog op ADUO-analyse
Naast de betrouwbaarheid is ook de ontwikkeling van de DM01-krachtbron van Red Bull Ford een actueel onderwerp. De FIA heeft het team na de eerste ADUO-analyse aangewezen als de benchmark voor de verbrandingsmotor, wat betekent dat concurrenten Mercedes, Ferrari, Audi en Honda extra upgrades mogen doorvoeren om hun achterstand goed te maken. Red Bull Ford mag dit daarentegen niet. Toen Hadjar werd geconfronteerd met het feit dat de autosportbond de Red Bull-motor als de beste beschouwt en Mercedes mag upgraden, begon hij te lachen. "Laat me eens even checken of wij de eerste zes races van het jaar hebben gewonnen... Nee, dat hebben we niet", grapte de Red Bull-coureur.
Ondanks de vermeende voorsprong in pure snelheid is de betrouwbaarheid bij de door Red Bull aangedreven teams nog een punt van zorg. De renstal heeft inmiddels een officieel verzoek bij de FIA ingediend om de data van de motoranalyse te herzien, zo bevestigde Verstappen tegenover ons, omdat men van mening is dat de voorsprong onjuist is berekend. Hadjar houdt zich voorlopig op de vlakte over de uiteindelijke uitkomst. "Het is een voorlopige verklaring, er is nog niets officieel gemaakt, dus als het tijd is voor de definitieve beslissing, zullen we zien wat ze zeggen, maar verder geen commentaar."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'
- Gisteren 12:12
- 9
Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"
- Gisteren 19:34
- 3
Albon snapt weinig van Red Bull als beste motor: 'Alleen bij testdagen en in Miami gezien'
- Gisteren 17:39
Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Red Bull moet mogelijk drie WK-punten inleveren: "Dat zou een smet zijn"
Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?
Alonso neemt afscheid van Barcelona-Catalunya: "Waarschijnlijk mijn laatste F1-race hier"
Verstappen positief over nieuwe motorreglementen: "Het gaat de goede kant op"
Net binnen
Lindblad reageert cynisch op FIA-conclusie Red Bull: "Zijn wij het snelst dan?"
- 32 minuten geleden
Leclerc ruilt Brembo in voor Carbon Industrie: "Zal makkelijker te managen zijn"
- 1 uur geleden
Red Bull moet mogelijk drie WK-punten inleveren: "Dat zou een smet zijn!"
- 1 uur geleden
- 2
Piastri ziet niets in protest Alpine: "Uitslag Monaco kun je nu niet meer veranderen"
- 1 uur geleden
Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'
- 2 uur geleden
Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni