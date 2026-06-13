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Verstappen in Red Bull kit looking over his Mercedes amg car driving on the Nurburgring

Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"

Verstappen in Red Bull kit looking over his Mercedes amg car driving on the Nurburgring — Foto: © IMAGO

Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen komt dit jaar niet meer in actie in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Dat laat de viervoudig wereldkampioen Formule 1 weten op een vraag van GPFans.

Verstappen heeft de afgelopen maanden meerdere keren zijn opwachting gemaakt op de roemruchtige Nürburgring met zijn eigen GT3-team. Zo nam hij in maart deel aan NLS2 en in april aan NLS5, ter voorbereiding op zijn deelname aan de iconische 24 uur van de Nürburgring, afgelopen mei. Het is geen geheim dat de Red Bull Racing-coureur met volle teugen genoot van zijn avonturen op de Duitse bodem, maar voorlopig komt er geen nieuw hoofdstuk.

Verstappen dit jaar niet meer in actie op de Nürburgring

De enige mogelijkheid die Verstappen nog heeft dit jaar om op de Nürburgring te rijden, zou de NLS7 zijn; de zogeheten KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen. Deze wordt op 1 augustus verreden en is het enige evenement dat niet botst met de Formule 1-kalender. Op een vraag van GPFans of deelname aan dit evenement een mogelijkheid is voor Verstappen, legt hij uit dat dit niet het geval is.

Clash met GT World Challenge

"Die botst volgens mij wel met de GT World Challenge", klinkt het. Het team van Verstappen, Verstappen Racing (op de Nürburgring gerund door Winward Racing en in GT World door 2 Seas Motorsport), doet dat weekend namelijk mee aan de GT World Challenge Europe Sprint Cup. Dani Juncadella, vaste coureur van Verstappen Racing, en Lucas Auer, vaste coureur voor Winward Racing, zijn hierdoor niet beschikbaar.

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