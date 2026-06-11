close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen spins in Miami

VIDEO | 'F1 past niet alleen motorverhouding aan, maar gaat ook races verkorten'

VIDEO | 'F1 past niet alleen motorverhouding aan, maar gaat ook races verkorten'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De FIA en Formule 1 kondigen diverse maatregelen aan om vanaf volgend jaar weer meer te leunen op de verbrandingsmotor dan op de elektrische componenten. Toch is er ook een keerzijde: zo meldt PlanetF1 dat de races vanaf komend seizoen mogelijk ook een stukje korter worden.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Formule 1 2026-reglement Grands Prix

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Racing Bulls viert start van WK-voetbal met speciale livery in Barcelona | F1 Shorts Live

Racing Bulls viert start van WK-voetbal met speciale livery in Barcelona | F1 Shorts

  • 3 uur geleden
  • 46
'F1 past niet alleen motorverhouding aan, maar gaat ook races verkorten'

'F1 past niet alleen motorverhouding aan, maar gaat ook races verkorten'

  • Vandaag 10:59
  • 6
Stewards keuren aanvraag herziening Monaco goed dankzij opvallend nieuw Alpine-bewijs

Stewards keuren aanvraag herziening Monaco goed dankzij opvallend nieuw Alpine-bewijs

  • 2 uur geleden
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'

Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'

  • Vandaag 06:58
  • 3
BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend Breaking

BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend

  • Gisteren 19:35
  • 2
Verstappen hekelt huidige complexiteit F1: "Misschien fantastisch voor het openbaar vervoer"

Verstappen hekelt huidige complexiteit F1: "Misschien fantastisch voor het openbaar vervoer"

  • Gisteren 17:31

Net binnen

17:04
Verstappen bevestigt: Red Bull in gesprek met FIA over motorkwestie
16:44
Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog"
16:06
Mercedes gedwongen tot aerodynamische aanpassing na brief Ferrari aan de FIA
15:27
Verstappen over afkeer social media: 'Enige waar ik om geef is winnen op de baan en in het leven'
14:53
Stewards keuren aanvraag herziening Monaco goed dankzij opvallend nieuw Alpine-bewijs
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog" kimi na vraag gpfans

Antonelli over status als Italiaanse hoop: "Verwachtingen zijn behoorlijk hoog"

42 minuten geleden
Stewards keuren aanvraag herziening Monaco goed dankzij opvallend nieuw Alpine-bewijs right of review aangenomen

Stewards keuren aanvraag herziening Monaco goed dankzij opvallend nieuw Alpine-bewijs

2 uur geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië Tijdschema F1 Barcelona

Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Vandaag 08:01
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje' inlaatsysteem mercedes

Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'

Vandaag 06:58 3
Ontdek het op Google Play
x