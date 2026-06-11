'F1 past niet alleen motorverhouding aan, maar gaat ook races verkorten'

De FIA en Formule 1 kondigen diverse maatregelen aan om vanaf volgend jaar weer meer te leunen op de verbrandingsmotor dan op de elektrische componenten. Toch is er ook een keerzijde: zo meldt PlanetF1 dat de races vanaf komend seizoen mogelijk ook een stukje korter worden.

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