close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen'

Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen' — Foto: © IMAGO

Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Max Verstappen stelt dat de Formule 1 te ver is afgedwaald van de pure autosport en een voorbeeld kan nemen aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij onlangs aan deelnam. De Red Bull Racing-coureur benadrukt dat de huidige koningsklasse te veel draait om complexe regelgeving en energiemanagement, wat ten koste gaat van het racen zelf. "Formule 1 moet gewoon weer puurder worden", stelt de meervoudig wereldkampioen.

De uitspraken volgen kort na de Grand Prix van Canada, waar Verstappen afgelopen zondag als derde over de streep kwam en daarmee zijn eerste podiumplaats van het huidige seizoen veiligstelde. Hoewel hij op het Circuit Gilles Villeneuve een vermakelijk duel uitvocht met Ferrari-coureur Lewis Hamilton, plaatst hij direct kanttekeningen bij het behaalde resultaat. "Ik ben er natuurlijk blij om, maar je moet dan ook kijken naar de uitvalbeurt van George Russell en McLaren, dat er strategisch een bende van maakte", aldus Verstappen. Ook Hamilton genoot zichtbaar van de strijd op de baan. "Het was echt fantastisch om weer eens te vechten met een van de groten", blikt de Brit, die als tweede eindigde, terug.

Formule 1 volgens Verstappen te complex

Volgens Verstappen is de huidige manier van rijden in de Formule 1 te complex, zowel voor de coureurs als voor de fans. "De fans weten qua regels niet eens waar we allemaal mee te maken hebben", legt Verstappen uit. "Wat wel of niet is toegestaan als je achter of vooraan rijdt, wat we moeten doen in een formatieronde of wat we moeten doen in een out-lap, of hoeveel batterij we mogen opladen. Het is gewoon zo jammer dat wij al deze dingen moeten doen", zuchtte hij tijdens de persconferentie. 

Vermogen huidige F1-auto's niet 'spannend'

Hoewel de huidige generatie Formule 1-wagens volgens de coureur wel degelijk voordelen biedt als het gaat om het volgen van concurrenten, mist hij de brute en ongeremde kracht uit het verleden. "De V8 en de V10-motoren bleven maar trekken tot het einde van een recht stuk. Ik denk dat deze auto’s fundamenteel beter ontworpen zijn, waardoor we dicht bij elkaar kunnen komen en elkaar op de hielen kunnen zitten. Dat is volgens mij het beste eraan. Maar het vermogen... Dat vind ik minder spannend", verklaart de Red Bull-rijder.

"Geef ons een huurauto en we maken er ook een show van"

Ondanks zijn huidige zevende plaats in de WK-stand en de dominantie van kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli, is Verstappen ervan overtuigd dat de coureurs zelf de doorslaggevende factor blijven voor een mooie wedstrijd. De complexe regels rondom de auto's spelen daarin volgens hem een ondergeschikte rol. "Zelfs als je ons een huurauto zou geven, zouden we nog een goede show neerzetten en heel hard en goed tegen elkaar racen. In die zin heeft dat voor mij niets met deze regels te maken", benadrukt hij. "Geef ons als coureurs wat voor auto dan ook en we zullen altijd voor goed entertainment zorgen. Maar het maakt niet uit dat mensen nu zeggen: ‘Oh, maar kijk nu eens, de show is geweldig’. Nee, het heeft niets met de auto te maken. Formule 1 moet gewoon puurder zijn", besluit Verstappen.

Vind jij dat de F1 te veel draait om regels en te weinig om de pure sport?

53 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen 2026-reglement Grand Prix van Canada

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"

Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"

  • 1 uur geleden
  • 3
Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"

Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"

  • 2 uur geleden
  • 7
FIA deelt boete uit aan Russell voor frustraties na uitvalbeurt

FIA deelt boete uit aan Russell voor frustraties na uitvalbeurt

  • 2 uur geleden
  • 26
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton Live

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton

  • Gisteren 22:00
  • 6
Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

  • Gisteren 17:34
  • 11
Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"

Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"

  • Gisteren 11:56
  • 10

F1-reglementen 2026

10:49
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"
15-3
Verstappen spreekt klare taal: 'Ik spreek namens alle coureurs, behalve...'
15-3
Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'
10-3
FIA en teams besloten unaniem om power units niet aan te passen tot China

Net binnen

10:32
FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News
10:15
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada
10:01
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
09:46
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
09:29
VeeKay pakt beste resultaat in Indy 500 met P6: "Hier mogen we trots op zijn"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada Stand Formule 1

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

Vandaag 00:45
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!" George Russell

Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

Vandaag 00:18 5
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee" Max Verstappen

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

Gisteren 23:52 2
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek George Russell

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

Gisteren 23:02 10
Ontdek het op Google Play
x