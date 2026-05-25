Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

Max Verstappen stelt dat de Formule 1 te ver is afgedwaald van de pure autosport en een voorbeeld kan nemen aan de 24 uur van de Nürburgring, waar hij onlangs aan deelnam. De Red Bull Racing-coureur benadrukt dat de huidige koningsklasse te veel draait om complexe regelgeving en energiemanagement, wat ten koste gaat van het racen zelf. "Formule 1 moet gewoon weer puurder worden", stelt de meervoudig wereldkampioen.

De uitspraken volgen kort na de Grand Prix van Canada, waar Verstappen afgelopen zondag als derde over de streep kwam en daarmee zijn eerste podiumplaats van het huidige seizoen veiligstelde. Hoewel hij op het Circuit Gilles Villeneuve een vermakelijk duel uitvocht met Ferrari-coureur Lewis Hamilton, plaatst hij direct kanttekeningen bij het behaalde resultaat. "Ik ben er natuurlijk blij om, maar je moet dan ook kijken naar de uitvalbeurt van George Russell en McLaren, dat er strategisch een bende van maakte", aldus Verstappen. Ook Hamilton genoot zichtbaar van de strijd op de baan. "Het was echt fantastisch om weer eens te vechten met een van de groten", blikt de Brit, die als tweede eindigde, terug.

Formule 1 volgens Verstappen te complex

Volgens Verstappen is de huidige manier van rijden in de Formule 1 te complex, zowel voor de coureurs als voor de fans. "De fans weten qua regels niet eens waar we allemaal mee te maken hebben", legt Verstappen uit. "Wat wel of niet is toegestaan als je achter of vooraan rijdt, wat we moeten doen in een formatieronde of wat we moeten doen in een out-lap, of hoeveel batterij we mogen opladen. Het is gewoon zo jammer dat wij al deze dingen moeten doen", zuchtte hij tijdens de persconferentie.

Vermogen huidige F1-auto's niet 'spannend'

Hoewel de huidige generatie Formule 1-wagens volgens de coureur wel degelijk voordelen biedt als het gaat om het volgen van concurrenten, mist hij de brute en ongeremde kracht uit het verleden. "De V8 en de V10-motoren bleven maar trekken tot het einde van een recht stuk. Ik denk dat deze auto’s fundamenteel beter ontworpen zijn, waardoor we dicht bij elkaar kunnen komen en elkaar op de hielen kunnen zitten. Dat is volgens mij het beste eraan. Maar het vermogen... Dat vind ik minder spannend", verklaart de Red Bull-rijder.

"Geef ons een huurauto en we maken er ook een show van"

Ondanks zijn huidige zevende plaats in de WK-stand en de dominantie van kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli, is Verstappen ervan overtuigd dat de coureurs zelf de doorslaggevende factor blijven voor een mooie wedstrijd. De complexe regels rondom de auto's spelen daarin volgens hem een ondergeschikte rol. "Zelfs als je ons een huurauto zou geven, zouden we nog een goede show neerzetten en heel hard en goed tegen elkaar racen. In die zin heeft dat voor mij niets met deze regels te maken", benadrukt hij. "Geef ons als coureurs wat voor auto dan ook en we zullen altijd voor goed entertainment zorgen. Maar het maakt niet uit dat mensen nu zeggen: ‘Oh, maar kijk nu eens, de show is geweldig’. Nee, het heeft niets met de auto te maken. Formule 1 moet gewoon puurder zijn", besluit Verstappen.