De Spaanse Formule 1-journalist Jorge Peiró blijft vierkant achter zijn berichtgeving staan over een vermeende breuk tussen Esteban Ocon en het team van Haas. Nadat zowel de Franse coureur als teambaas Ayao Komatsu de geruchten over een vroegtijdig vertrek naar het rijk der fabelen verwezen, slaat de verslaggever op sociale media hard terug. Volgens hem is een naderend ontslag simpelweg het gesprek van de dag in de paddock, ongeacht wat de Amerikaanse renstal naar buiten toe communiceert.

Eerder deze week reageerden de kopstukken van Haas woedend op publicaties waarin werd gesuggereerd dat Ocon nog voor de zomerstop zijn koffers zou moeten pakken. Komatsu bestempelde de verhalen over een ruzie in Miami als verzonnen en noemde de roddels schandalig. Ocon zelf was eveneens witheet over de situatie. De coureur gaf aan dat hij de speculaties ervaart als onacceptabel. "Het is pesten", zo stelde de Fransman, die daaraan toevoegde dat de verhalen nergens op gebaseerd zijn: "Er is helemaal niks van waar". De teamleiding benadrukte bovendien dat de rijder gewoon een doorlopend contract heeft voor de rest van het seizoen en dat de onderlinge verstandhouding uitstekend is.

Peiró houdt voet bij stuk

Peiró, die onder meer werkzaam is voor het medium Relevo, laat zich echter niet intimideren door de harde woorden uit het kamp van Haas. Op X deelt hij een update waarin hij wijst naar vergelijkbare berichtgeving van de Spaanse rechtenhouder DAZN. Volgens de journalist proberen Ocon en zijn werkgever de schijn op te houden, maar gonst het achter de schermen van de geruchten. "Hoeveel rust Ocon en Haas publiekelijk ook willen uitstralen, DAZN heeft zojuist iets vergelijkbaars verteld als wat ik in het artikel deelde", aldus Peiró. Hij voegt daaraan toe dat dit simpelweg is wat er in de wandelgangen klinkt, of de betrokkenen dat nu leuk vinden of niet: "Het is wat er in de paddock wordt gezegd, of het nu bevalt of niet."



Doohan/Tsunoda

De aanleiding voor de aanhoudende speculaties lijkt te liggen in de scheve onderlinge verhoudingen op de baan. Waar teamgenoot Oliver Bearman dit seizoen al zeventien WK-punten wist te verzamelen, staat de teller voor Ocon na vier races op slechts één schamel puntje. In zijn oorspronkelijke publicatie stelde Peiró al dat de relatie tussen het team en de coureur al een jaar aan het verslechteren is. Mocht het daadwerkelijk tot een voortijdige breuk komen, dan weet de verslaggever ook al wie er klaarstaan om het stoeltje over te nemen. Hij noemt expliciet de namen: "Doohan en Tsunoda worden genoemd", zo sluit hij zijn bericht af.

Por mucha calma que quieran poner Ocon y Haas públicamente, @TSlafer acaba de contar en DAZN algo similar a lo que os conté en el artículo.



Es lo que se dice en el paddock, guste o no. Suenan Doohan y Tsunoda. ??‍♂️ https://t.co/FKorCTnA4x — Jorge Peiró (@JPEIR0) May 22, 2026

