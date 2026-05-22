Mercedes vervangt 'koppelingspaddle' bij Antonelli na dramastarts in 2026
Het team van Mercedes heeft de starts van Kimi Antonelli onder de loep genomen en als antwoord daarop de koppelingspaddle bij de Italiaan vervangen, in de hoop dat de dramastarts tot het verleden behoren.
Daar waar Mercedes beschikt over de snelste wagen, zijn de starts nog een verbeterpunt waar Antonelli last van heeft. De klassementsleider is in 2026 meerdere keren niet lekker van zijn plek gekomen en bij Autosport meldt teambaas Toto Wolff dat er daarom naar oplossingen is gezocht.
Nieuwe 'koppelingspaddle'
Antonelli legt voorafgaand aan het weekend uit dat de startproblemen onder de loep zijn genomen: “Dit weekend brengen we veel nieuwe onderdelen aan de auto, en er zitten zeker ook een aantal dingen bij die de starts moeten verbeteren. We hebben aan mijn kant een nieuwe 'koppelingspaddle', gewoon een andere vorm, om me te helpen consistenter te zijn met het laten opkomen van de koppeling. Het team heeft natuurlijk ook hard gewerkt aan de softwarekant en aan de koppeling zelf, om meer performance te vinden en het systeem robuuster te maken.”
Toch lijkt het probleem alleen bij de W17 aanwezig te zijn. McLaren komt namelijk een stuk beter van zijn plek: “Er is dus veel werk verricht, want bijvoorbeeld McLaren heeft dezelfde power unit als wij en zij starten heel sterk, dus er ontbreekt duidelijk iets bij ons. Dit weekend brengen we veel veranderingen mee en we zullen zien of het beter wordt of niet.”
