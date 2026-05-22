close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

Mercedes vervangt 'koppelingspaddle' bij Antonelli na dramastarts in 2026

Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Mercedes vervangt 'koppelingspaddle' bij Antonelli na dramastarts in 2026

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Mercedes heeft de starts van Kimi Antonelli onder de loep genomen en als antwoord daarop de koppelingspaddle bij de Italiaan vervangen, in de hoop dat de dramastarts tot het verleden behoren.

Daar waar Mercedes beschikt over de snelste wagen, zijn de starts nog een verbeterpunt waar Antonelli last van heeft. De klassementsleider is in 2026 meerdere keren niet lekker van zijn plek gekomen en bij Autosport meldt teambaas Toto Wolff dat er daarom naar oplossingen is gezocht.

Nieuwe 'koppelingspaddle'

Antonelli legt voorafgaand aan het weekend uit dat de startproblemen onder de loep zijn genomen: “Dit weekend brengen we veel nieuwe onderdelen aan de auto, en er zitten zeker ook een aantal dingen bij die de starts moeten verbeteren. We hebben aan mijn kant een nieuwe 'koppelingspaddle', gewoon een andere vorm, om me te helpen consistenter te zijn met het laten opkomen van de koppeling. Het team heeft natuurlijk ook hard gewerkt aan de softwarekant en aan de koppeling zelf, om meer performance te vinden en het systeem robuuster te maken.”

Toch lijkt het probleem alleen bij de W17 aanwezig te zijn. McLaren komt namelijk een stuk beter van zijn plek: “Er is dus veel werk verricht, want bijvoorbeeld McLaren heeft dezelfde power unit als wij en zij starten heel sterk, dus er ontbreekt duidelijk iets bij ons. Dit weekend brengen we veel veranderingen mee en we zullen zien of het beter wordt of niet.”

Gerelateerd

Mercedes Kimi Antonelli Grand Prix van Canada Mercedes-AMG Montreal Circuit Gilles Villeneuve

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

  • Vandaag 17:24
  • 3
Antonelli troeft Russell af in chaotische VT1 in Canada, Albon raakt bosmarmot

Antonelli troeft Russell af in chaotische VT1 in Canada, Albon raakt bosmarmot

  • 1 uur geleden
'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

  • Vandaag 16:44
Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'

Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'

  • 3 uur geleden
  • 1
Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada

Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada

  • 1 uur geleden
  • 1
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Canada: wie begint het weekend als beste? Live

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Canada: wie begint het weekend als beste?

  • 3 uur geleden

Net binnen

21:22
Mekies blijft bij controversiële Lambiase-uitspraken: 'Naar McLaren om teambaas te worden'
20:38
Verstappen heeft zure nasmaak na 24h Nürburgring: "Je hebt alles onder controle"
20:06
Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada
19:52
Antonelli troeft Russell af in chaotische VT1 in Canada, Albon raakt bosmarmot
18:17
Live
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Canada: wie begint het weekend als beste?
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027' Motoraanpassingen

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

Vandaag 16:44
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada? Bosmarmotten

Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?

Vandaag 16:29 1
Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft" FORMULE 1

Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft"

Vandaag 16:01
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News GPFans News

Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News

Vandaag 15:20
Ontdek het op Google Play
x