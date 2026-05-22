close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026

Verstappen heeft zure nasmaak na 24h Nürburgring: "Je hebt alles onder controle"

Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen heeft zure nasmaak na 24h Nürburgring: "Je hebt alles onder controle"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen kijkt met een positief gevoel terug op zijn recente bezoek aan de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat racen een mechanische sport blijft en dat onverwachte wendingen er simpelweg bij horen, zelfs wanneer een coureur de leiding stevig in handen heeft.

Voor de Limburger verloopt het huidige Formule 1-seizoen tot dusver uitdagend. In het eerste jaar waarin gereden wordt met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron, bezet hij momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap met een puntentotaal van 26. Terwijl hij in aanloop naar de Grand Prix van Canada hoopt het gat naar de top te dichten, blikt hij bij Viaplay terug op zijn ervaringen op de beruchte Duitse omloop.

Mechanische sport

Ondanks dat hij een vrijwel zekere overwinning uit handen zag glippen, koestert de Nederlander de herinnering aan de rit. "Een goed gevoel", zo blikt hij terug op zijn race. "Uiteindelijk blijft het een mechanische sport en dat soort dingen kunnen gebeuren. Je ligt eerste en je hebt alles onder controle. Je hoeft hem alleen maar uit te rijden. Dat is jammer, maar een hele mooie ervaring", aldus Verstappen die het weekend in Canada als vijfde is begonnen in de eerste vrije training.

Kijkje in de cockpit

Daarnaast gaat de coureur in op de beelden vanuit de cockpit, die volgens hem niet altijd een accuraat beeld geven van de werkelijke beleving van een coureur. "Op de onboards ziet het er altijd agressiever en spannender uit dan wanneer je zelf het stuur vast hebt", legt de viervoudig wereldkampioen uit. "Als ik in de auto zit, is mijn hartslag nooit hoog". Tijdens zijn rit op de Nürburgring kreeg hij bovendien te maken met een incident dat zich vlak voor zijn neus afspeelde. "Dan zie je ineens zo'n auto eraf ketsen voor je", beschrijft Verstappen de situatie. "Je ziet het wel aankomen als het fout gaat. Die auto bleef naar rechts sturen. Ik anticipeerde daar al op, maar je wil ook niet teveel tijd verliezen door na te denken wat er gebeurde. Je wil het verlies zo veel mogelijk minimaliseren".

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing 24 uur van de Nürburgring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

  • Vandaag 17:24
  • 3
Verstappen laat zich horen na Nürburgring-zeperd: "Onafgemaakte zaken"

Verstappen laat zich horen na Nürburgring-zeperd: "Onafgemaakte zaken"

  • Vandaag 17:05
Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'

Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'

  • Gisteren 19:18
  • 16
Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'

Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'

  • 3 uur geleden
  • 1
Toto Wolff en Jos Verstappen druk in gesprek in Formule 1-paddock Canada

Toto Wolff en Jos Verstappen druk in gesprek in Formule 1-paddock Canada

  • Vandaag 09:44
  • 3
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News

Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News

  • Vandaag 15:20

Net binnen

21:22
Mekies blijft bij controversiële Lambiase-uitspraken: 'Naar McLaren om teambaas te worden'
20:59
Mercedes vervangt 'koppelingspaddle' bij Antonelli na dramastarts in 2026
20:06
Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada
19:52
Antonelli troeft Russell af in chaotische VT1 in Canada, Albon raakt bosmarmot
18:17
Live
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Canada: wie begint het weekend als beste?
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027' Motoraanpassingen

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

Vandaag 16:44
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada? Bosmarmotten

Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?

Vandaag 16:29 1
Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft" FORMULE 1

Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft"

Vandaag 16:01
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News GPFans News

Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News

Vandaag 15:20
Ontdek het op Google Play
x