Max Verstappen kijkt met een positief gevoel terug op zijn recente bezoek aan de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat racen een mechanische sport blijft en dat onverwachte wendingen er simpelweg bij horen, zelfs wanneer een coureur de leiding stevig in handen heeft.

Voor de Limburger verloopt het huidige Formule 1-seizoen tot dusver uitdagend. In het eerste jaar waarin gereden wordt met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron, bezet hij momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap met een puntentotaal van 26. Terwijl hij in aanloop naar de Grand Prix van Canada hoopt het gat naar de top te dichten, blikt hij bij Viaplay terug op zijn ervaringen op de beruchte Duitse omloop.

Mechanische sport

Ondanks dat hij een vrijwel zekere overwinning uit handen zag glippen, koestert de Nederlander de herinnering aan de rit. "Een goed gevoel", zo blikt hij terug op zijn race. "Uiteindelijk blijft het een mechanische sport en dat soort dingen kunnen gebeuren. Je ligt eerste en je hebt alles onder controle. Je hoeft hem alleen maar uit te rijden. Dat is jammer, maar een hele mooie ervaring", aldus Verstappen die het weekend in Canada als vijfde is begonnen in de eerste vrije training.

Kijkje in de cockpit

Daarnaast gaat de coureur in op de beelden vanuit de cockpit, die volgens hem niet altijd een accuraat beeld geven van de werkelijke beleving van een coureur. "Op de onboards ziet het er altijd agressiever en spannender uit dan wanneer je zelf het stuur vast hebt", legt de viervoudig wereldkampioen uit. "Als ik in de auto zit, is mijn hartslag nooit hoog". Tijdens zijn rit op de Nürburgring kreeg hij bovendien te maken met een incident dat zich vlak voor zijn neus afspeelde. "Dan zie je ineens zo'n auto eraf ketsen voor je", beschrijft Verstappen de situatie. "Je ziet het wel aankomen als het fout gaat. Die auto bleef naar rechts sturen. Ik anticipeerde daar al op, maar je wil ook niet teveel tijd verliezen door na te denken wat er gebeurde. Je wil het verlies zo veel mogelijk minimaliseren".

