'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'
Het plan om vanaf 2027 weer meer te leunen op de verbrandingsmotor in de power unit wordt volgens The Race niet gesteund door meerdere motorfabrikanten. Na de klachten in de openingsfase van het seizoen 2026 van onder anderen Max Verstappen wil de FIA minder gebruikmaken van de elektromotor, maar dat plan staat mogelijk op losse schroeven.
In het huidige seizoen is veelvuldig gesproken over superclipping, het moment waarop coureurs op een recht stuk elektrisch vermogen verliezen, waardoor ook de topsnelheid terugvalt. Vanaf de race in Miami heeft de FIA daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd om dat probleem minder overheersend te maken. Het idee was om vanaf 2027 een grotere ingreep door te voeren. De verbrandingsmotor zou dan namelijk 60 procent van het vermogen moeten leveren, terwijl het aandeel van de elektromotor wordt teruggebracht naar 40 procent.
'Vergadering tijdens GP-weekend in Montreal'
Toch lijkt dat plan, hoewel het door diverse coureurs als een stap in de juiste richting wordt gezien, op losse schroeven te staan. Het Britse medium wijst naar fabrikanten die verdeeld zijn over het moment waarop de aanpassing moet ingaan. Sommige fabrikanten willen de ingreep al in 2027 doorvoeren, terwijl anderen mikken op 2028. Het plan kan alleen doorgang vinden als vier van de zes motorfabrikanten instemmen, maar momenteel lijkt dat nog niet het geval. Alleen Mercedes en Red Bull Racing zouden voor een wijziging in 2027 zijn en in Canada staat er een bespreking tussen de leveranciers op het programma.
'Audi nog altijd lerende'
Eén van de fabrikanten die tegen het plan zou zijn, is volgens het medium Audi. De Duitse fabrikant heeft fors geïnvesteerd in de huidige power unit en bevindt zich nog altijd in een leerproces. Daarnaast zouden de kosten voor het aanpassen van de power unit worden geschat op zo’n tien miljoen dollar. Audi is echter niet tegen een wijziging, maar wil een kleinere stap richting de verbrandingsmotor zetten in plaats van een verhouding van 60/40.
Coureurs hopen op wijziging
Verstappen liet bij hetzelfde medium over de eventuele aanpassing weten: “Ik wil gewoon een goed product in de Formule 1 en dat zal het product zeker verbeteren.” Carlos Sainz hoopt dat de sport niet te lang wacht met de ingreep en Formule 1-CEO Stefano Domenicali wijst op de verschillende belangen: “Helaas spelen er, zoals altijd in deze sport, politieke overwegingen en verschillende belangen mee, waarbij de belangrijkste fabrikanten elkaar tegenwerken of juist hun eigen agenda volgen, afhankelijk van wat ze willen bereiken.”
Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'
- 13 minuten geleden
Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams: 'Alleen de mensen die achterliggen klagen'
- 18 mei 2026 21:14
