close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025 — Foto: © IMAGO

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het plan om vanaf 2027 weer meer te leunen op de verbrandingsmotor in de power unit wordt volgens The Race niet gesteund door meerdere motorfabrikanten. Na de klachten in de openingsfase van het seizoen 2026 van onder anderen Max Verstappen wil de FIA minder gebruikmaken van de elektromotor, maar dat plan staat mogelijk op losse schroeven.

In het huidige seizoen is veelvuldig gesproken over superclipping, het moment waarop coureurs op een recht stuk elektrisch vermogen verliezen, waardoor ook de topsnelheid terugvalt. Vanaf de race in Miami heeft de FIA daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd om dat probleem minder overheersend te maken. Het idee was om vanaf 2027 een grotere ingreep door te voeren. De verbrandingsmotor zou dan namelijk 60 procent van het vermogen moeten leveren, terwijl het aandeel van de elektromotor wordt teruggebracht naar 40 procent.

'Vergadering tijdens GP-weekend in Montreal'

Toch lijkt dat plan, hoewel het door diverse coureurs als een stap in de juiste richting wordt gezien, op losse schroeven te staan. Het Britse medium wijst naar fabrikanten die verdeeld zijn over het moment waarop de aanpassing moet ingaan. Sommige fabrikanten willen de ingreep al in 2027 doorvoeren, terwijl anderen mikken op 2028. Het plan kan alleen doorgang vinden als vier van de zes motorfabrikanten instemmen, maar momenteel lijkt dat nog niet het geval. Alleen Mercedes en Red Bull Racing zouden voor een wijziging in 2027 zijn en in Canada staat er een bespreking tussen de leveranciers op het programma.

'Audi nog altijd lerende'

Eén van de fabrikanten die tegen het plan zou zijn, is volgens het medium Audi. De Duitse fabrikant heeft fors geïnvesteerd in de huidige power unit en bevindt zich nog altijd in een leerproces. Daarnaast zouden de kosten voor het aanpassen van de power unit worden geschat op zo’n tien miljoen dollar. Audi is echter niet tegen een wijziging, maar wil een kleinere stap richting de verbrandingsmotor zetten in plaats van een verhouding van 60/40.

Coureurs hopen op wijziging

Verstappen liet bij hetzelfde medium over de eventuele aanpassing weten: “Ik wil gewoon een goed product in de Formule 1 en dat zal het product zeker verbeteren.” Carlos Sainz hoopt dat de sport niet te lang wacht met de ingreep en Formule 1-CEO Stefano Domenicali wijst op de verschillende belangen: “Helaas spelen er, zoals altijd in deze sport, politieke overwegingen en verschillende belangen mee, waarbij de belangrijkste fabrikanten elkaar tegenwerken of juist hun eigen agenda volgen, afhankelijk van wat ze willen bereiken.”

Gerelateerd

Max Verstappen Mercedes FIA Audi 2026-reglement Grand Prix van Canada

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

  • 53 minuten geleden
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

  • Vandaag 13:20
  • 11
Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'

Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'

  • 13 minuten geleden
Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams: 'Alleen de mensen die achterliggen klagen'

Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams: 'Alleen de mensen die achterliggen klagen'

  • 18 mei 2026 21:14
  • 17
Toto Wolff en Jos Verstappen druk in gesprek in Formule 1-paddock Canada

Toto Wolff en Jos Verstappen druk in gesprek in Formule 1-paddock Canada

  • Vandaag 09:44
  • 3
Herbert voorspelt slecht nieuws voor Verstappen-fans: 'Daar doet hij niet mee'

Herbert voorspelt slecht nieuws voor Verstappen-fans: 'Daar doet hij niet mee'

  • Gisteren 19:00
  • 5

Net binnen

18:04
Bortoleto wil vergelijking tussen Verstappen en Antonelli niet aan gaan: 'Niet eerlijk'
17:46
Hamilton hoeft voorbeeld Verstappen niet te volgen: "Niet echt, nee"
17:24
Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada
17:05
Verstappen laat zich horen na Nürburgring-zeperd: "Onafgemaakte zaken"
16:29
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027' Motoraanpassingen

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

1 uur geleden
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada? Bosmarmotten

Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?

1 uur geleden 1
Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft" FORMULE 1

Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft"

2 uur geleden
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News GPFans News

Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News

2 uur geleden
Ontdek het op Google Play
x