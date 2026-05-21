Max Verstappen heeft sterke aanwijzingen gegeven voor een langer verblijf in de Formule 1, mits de voorgestelde motorreglementen voor 2027 daadwerkelijk worden doorgevoerd, Tijdens de mediadag in Canada liet de Nederlander weten dat de geplande koerswijziging van de autosportbond FIA zijn besluit om de sport trouw te blijven positief kan beïnvloeden.

De onvrede bij Verstappen en diverse andere coureurs richt zich primair op de huidige generatie motoren voor 2026, waarbij het vermogen nagenoeg gelijk is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem. Om problemen met het opladen van de batterijen en onnatuurlijk rijgedrag tegen te gaan, heeft de FIA onlangs een principeakkoord bereikt om de verhouding voor 2027 aan te passen naar zestig procent brandstof en veertig procent elektrisch. Dit betekent een noodzakelijke toename van het vermogen uit de verbrandingsmotor en een afname van de elektrische capaciteit om de bestuurbaarheid van de toekomstige bolides te garanderen.

Artikel gaat verder onder video

Product

Gevraagd of deze plannen de kans vergroten dat hij in de koningsklasse actief blijft, reageert Verstappen instemmend. "Ja, absoluut", zo laat hij optekenen door The Race. "Ik wil gewoon een goed product in de Formule 1 en dat zal het product zeker verbeteren", aldus de coureur van Red Bull Racing. Hij benadrukt dat zijn plezier in het racen direct samenhangt met de bestuurbaarheid van de wagens. "De veranderingen die hopelijk volgend jaar plaatsvinden, zullen al veel helpen. Want ik heb altijd gezegd dat het niet uitmaakt of ik een goede auto heb of niet, het is gewoon een product. En ik denk dat het product op die manier zal verbeteren. Dus logischerwijs denk ik dat het plezier dan ook omhoog zal gaan", legt hij uit.

Bijna terug naar normaal

De nieuwe reglementen lijken daarmee een cruciale factor te worden voor de toekomst van de regerend wereldkampioen, wiens contract in principe tot en met eind 2028 doorloopt. "Het zal het product beter maken, dus dat betekent dat ik gelukkiger ben en dat is wat ik wil om door te kunnen gaan in de Formule 1. Ik ben niet van 'ja of nee', dat maakt niet uit. Voor mij geldt dat ik blij ben waar ik zit, het team boekt echt vooruitgang en dat is ook heel boeiend om te zien. Ik wilde sowieso altijd al doorgaan, maar ik wilde wel verandering zien en ik denk dat de verandering die er nu aankomt absoluut heel erg positief is, of ik zou zeggen bijna weer terug naar normaal." Hij houdt nog wel een kleine slag om de arm: "Daarom moeten we afwachten tot het volledig is bevestigd."

Gerelateerd