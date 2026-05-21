Verstappen zeer content met FIA-wijziging 2027: "Bijna terug naar normaal"
Verstappen zeer content met FIA-wijziging 2027: "Bijna terug naar normaal"
Max Verstappen heeft sterke aanwijzingen gegeven voor een langer verblijf in de Formule 1, mits de voorgestelde motorreglementen voor 2027 daadwerkelijk worden doorgevoerd, Tijdens de mediadag in Canada liet de Nederlander weten dat de geplande koerswijziging van de autosportbond FIA zijn besluit om de sport trouw te blijven positief kan beïnvloeden.
De onvrede bij Verstappen en diverse andere coureurs richt zich primair op de huidige generatie motoren voor 2026, waarbij het vermogen nagenoeg gelijk is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem. Om problemen met het opladen van de batterijen en onnatuurlijk rijgedrag tegen te gaan, heeft de FIA onlangs een principeakkoord bereikt om de verhouding voor 2027 aan te passen naar zestig procent brandstof en veertig procent elektrisch. Dit betekent een noodzakelijke toename van het vermogen uit de verbrandingsmotor en een afname van de elektrische capaciteit om de bestuurbaarheid van de toekomstige bolides te garanderen.
Product
Gevraagd of deze plannen de kans vergroten dat hij in de koningsklasse actief blijft, reageert Verstappen instemmend. "Ja, absoluut", zo laat hij optekenen door The Race. "Ik wil gewoon een goed product in de Formule 1 en dat zal het product zeker verbeteren", aldus de coureur van Red Bull Racing. Hij benadrukt dat zijn plezier in het racen direct samenhangt met de bestuurbaarheid van de wagens. "De veranderingen die hopelijk volgend jaar plaatsvinden, zullen al veel helpen. Want ik heb altijd gezegd dat het niet uitmaakt of ik een goede auto heb of niet, het is gewoon een product. En ik denk dat het product op die manier zal verbeteren. Dus logischerwijs denk ik dat het plezier dan ook omhoog zal gaan", legt hij uit.
Bijna terug naar normaal
De nieuwe reglementen lijken daarmee een cruciale factor te worden voor de toekomst van de regerend wereldkampioen, wiens contract in principe tot en met eind 2028 doorloopt. "Het zal het product beter maken, dus dat betekent dat ik gelukkiger ben en dat is wat ik wil om door te kunnen gaan in de Formule 1. Ik ben niet van 'ja of nee', dat maakt niet uit. Voor mij geldt dat ik blij ben waar ik zit, het team boekt echt vooruitgang en dat is ook heel boeiend om te zien. Ik wilde sowieso altijd al doorgaan, maar ik wilde wel verandering zien en ik denk dat de verandering die er nu aankomt absoluut heel erg positief is, of ik zou zeggen bijna weer terug naar normaal." Hij houdt nog wel een kleine slag om de arm: "Daarom moeten we afwachten tot het volledig is bevestigd."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'
- Gisteren 19:18
- 15
Herbert doorziet 'spelletje' van Verstappen: 'Hij speelt met de Formule 1 en de FIA'
- Gisteren 06:59
- 6
Coulthard onthult toekomst Verstappen in F1: "We kunnen dus stoppen met speculeren"
- Gisteren 10:29
- 16
Ben Sulayem slaat terug naar klagende teams: 'Alleen de mensen die achterliggen klagen'
- 18 mei 2026 21:14
- 17
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Groot nieuws voor Verstappen: '24h Nürburgring volgend jaar in Formule 1-loos weekend'
Geteisterde Russell witheet onderweg naar F1-race Canada: "Het kookt in zijn hoofd"
Brown over toekomst van Piastri bij McLaren: 'Zou ons duo voor niemand willen ruilen'
Red Bull Racing heeft zeer goed nieuws voor Verstappen: grote stap wordt snel gezet
Net binnen
Verstappen krijgt geweldig Nürburgring 2027-nieuws, Nederlander geeft pensioenupdate | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Verstappen zeer content met FIA-wijziging 2027: "Bijna terug naar normaal"
- 1 uur geleden
Russell sluit samenwerking Verstappen in GT-racing niet uit: "Zeg nooit nooit, wie weet?"
- 2 uur geleden
Alonso kritisch op koers Formule 1: 'We zijn een decennium aan puur racen kwijt'
- 3 uur geleden
Hamilton over geruchten rondom pensioen: 'Ik ben van plan hier nog lang te blijven'
- 3 uur geleden
- 3
Ocon witheet om geruchten: 'Het is pesten, er is helemaal niks van waar'
- Gisteren 19:59
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 08:01
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei