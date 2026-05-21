Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track

Red Bull Racing heeft zeer goed nieuws voor Verstappen: grote stap wordt snel gezet

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens technisch directeur Pierre Waché moet Red Bull Racing nog tot het begin van volgend jaar wachten voordat de nieuwe windtunnel op de campus in Milton Keynes in gebruik kan worden genomen. De Fransman stelt dat de renstal momenteel tegen de limieten van de huidige faciliteiten aanloopt, wat de doorontwikkeling van de auto bemoeilijkt. Dat laat de technisch man optekenen in gesprek met Motorsport.com.

Hoewel de gloednieuwe krachtbron dit seizoen verrassend competitief blijkt, kampt de formatie aan de chassiskant met de nodige opstartproblemen. Dit wordt deels toegeschreven aan de verouderde windtunnel nabij Bedford, die inmiddels zeventig jaar oud is. Teambaas Christian Horner omschreef de faciliteit in het verleden al meermaals als "een overblijfsel uit de Koude Oorlog". Ook wees de Brit op de haperende correlatie tussen de data en het circuit, een situatie die hij vergeleek met "twee verschillende horloges".

Wachten op nieuwe faciliteit

Terwijl de formatie uit Milton Keynes nog wacht op de afronding van het bouwproject, hebben de concurrenten hun zaken inmiddels beter op orde. McLaren maakt sinds de zomer van 2023 gebruik van een eigen windtunnel, nadat het jarenlang faciliteiten van Toyota in Keulen had gehuurd. Ook Aston Martin beschikt op de eigen basis in Silverstone inmiddels over een hypermoderne tunnel, die door ontwerper Adrian Newey zelfs wordt bestempeld als "de beste uit de business".

Om de tegenvallende start van de RB22 te corrigeren, introduceerde het team al diverse updates. Waar Max Verstappen over het pakket in Japan nog aangaf "het effect daarvan niet te voelen", bracht een grotere upgrade in Miami meer hoop. Daar verscheen de wagen met een herziene Macarena-vleugel en nieuwe sidepods. "Die sidepods zaten al sinds de testdagen in Bahrein in de pijplijn", verduidelijkt Waché. "Het oorspronkelijke pakket voor de Grand Prix van Bahrein was min of meer hetzelfde pakket dat we uiteindelijk in Japan hebben geïntroduceerd", aldus de technisch man.

Voor de naderende race in Canada staat er volgens Waché slechts "een kleine stap" op de planning, waarna het vizier op de Grand Prix van Oostenrijk gaat om daar het minimumgewicht van de wagen aan te tikken. Tot de nieuwe windtunnel klaar is, blijft het echter roeien met de riemen die men heeft. "Het gaat de goede kant op, maar we hebben nog steeds dezelfde tool en dezelfde problemen. Daardoor zijn we beperkt in wat we kunnen doen. We proberen simpelweg het maximale te halen uit wat we hebben en voor de rest zullen we zien hoe het loopt", legt de Fransman uit. Hij kijkt dan ook reikhalzend uit naar de oplevering op de eigen campus. "Maar we krijgen binnenkort een nieuwe tool en ik hoop dat die ons opnieuw een stap vooruit kan brengen", vervolgt hij. "We hopen de nieuwe windtunnel begin volgend jaar operationeel te hebben", besluit Waché.

