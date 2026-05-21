EA Sports deelt eerste beelden van nieuw uitbreidingspakket F1-game

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Electronic Arts en Codemasters breken dit jaar met een jarenlange traditie door geen volledig nieuwe Formule 1-game uit te brengen. In plaats daarvan lanceert de Amerikaanse gameontwikkelaar op 3 juni een omvangrijk uitbreidingspakket voor de huidige titel F1 25. Het zogeheten F1 25: 2026 Season Pack brengt de ingrijpende nieuwe reglementen van de koningsklasse naar de virtuele racewereld. Een compleet nieuwe game staat pas weer op de planning voor volgend jaar.

Met de komst van de uitbreiding wordt de in-game grid flink op de schop genomen. Spelers krijgen de beschikking over alle elf teams, wat betekent dat nieuwkomer Cadillac zijn virtuele debuut maakt. De Amerikaanse renstal verschijnt aan de start met de ervaren coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Daarnaast neemt Audi de plek in van Sauber, met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto achter het stuur. Naast de vernieuwde bolides wordt ook het gloednieuwe semi-stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid, genaamd de Madring, aan de game toegevoegd.

Nieuwe bolides brengen actieve aerodynamica en Overtake Mode

De introductie van de nieuwe generatie auto's gaat gepaard met twee grote technische vernieuwingen in de gameplay. De bolides zijn lichter en kleiner, en maken gebruik van actieve aerodynamica waarbij de vleugelstanden tijdens het rijden veranderen om de luchtweerstand te verminderen. Daarnaast kunnen spelers aan de slag met de zogeheten Overtake Mode. Dit systeem stelt coureurs in staat om al hun beschikbare elektrische energie in één keer in te zetten voor een strategische boost. Hoogstwaarschijnlijk nemen deze nieuwe functies de plaats in van de traditionele DRS- en ERS-knoppen uit de voorgaande seizoenen.

