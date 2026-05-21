Precies tien jaar na zijn eerste overwinning in de Formule 1 blikt Max Verstappen terug op de historische Grand Prix van Spanje. In een vooruitblik van Oracle Red Bull Racing vertelt de viervoudig wereldkampioen over de emoties die loskwamen toen hij in 2016 de hoogste trede van het ereschavot mocht betreden.

"Het is een heel speciaal gevoel", laat de Nederlander optekenen. De overwinning kwam destijds tot stand nadat Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar in de openingsronde van de baan reden. "Natuurlijk verwachtte ik niet te winnen. Nadat de beide Mercedessen crashten, richt je je op een podiumplek. Maar om uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen, is ongelooflijk", aldus Verstappen.

Inmiddels staat de teller van de Red Bull-coureur op 71 Grand Prix-zeges en heeft hij een contract dat doorloopt tot en met 2028. Waar hij destijds als jonge debutant de wereld verraste, bevindt hij zich momenteel in een uitdagende fase van zijn carrière. Met de introductie van de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron kent de renstal onder leiding van teambaas Laurent Mekies een moeizame seizoensstart. Verstappen bezet momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap, ver achter klassementsleider Andrea Kimi Antonelli.

Desondanks blijft de herinnering aan die eerste zege in Barcelona een belangrijk ankerpunt. Tijdens de ceremonie destijds speelde zijn vader Jos een grote rol in zijn gedachten. "Toen het Wilhelmus voor de eerste keer in de Formule 1 klonk, moest ik natuurlijk aan mijn vader denken. Ik hoorde dat hij huilde, dus ja, het is ongelooflijk", blikt de coureur terug. "Hij heeft veel tijd in mij geïnvesteerd en deze prestatie is ook aan hem te danken".

Focus op bandenmanagement

Tijdens de bewuste race in 2016 moest de kersverse coureur van de Oostenrijkse renstal het hoofd koel houden om de ervaren Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel achter zich te houden. Van zenuwen was volgens hem echter geen sprake. "Ik was niet zenuwachtig tijdens de race, ik probeerde me gewoon te focussen en zo goed mogelijk te rijden", legt de Limburger uit. De sleutel tot het succes lag in het bandenmanagement. "We hebben ons erg gericht op het heel houden van de banden, want bij mijn laatste stop moest ik nog 32 ronden tot het einde. Maar het pakte goed uit", vervolgt hij. In de slotfase zag hij zijn Finse belager afhaken. "Met nog vijf ronden te gaan zag ik dat Kimi een beetje terugviel. Hij probeerde het een paar keer en dat verwoest natuurlijk je banden. Vanaf dat moment dacht ik: oké, focus nu op de banden en breng de auto thuis".

Fysieke ontlading na de finish

Het moment dat hij als winnaar over de streep kwam, bracht niet alleen blijdschap maar ook fysieke ongemakken met zich mee. "Ik zal me dit zeker blijven herinneren en op dit moment is het gewoon een geweldig gevoel", vertelt Verstappen over de nasleep van de race. "Het is fantastisch, ik heb er geen woorden voor". Dat hij het podium deelde met twee Ferrari-coureurs, zorgde nog voor een opvallende realisatie. "Het was erg goed gezelschap op het podium. Kimi heeft zelfs nog tegen mijn vader geracet, dus dat is erg grappig", merkt hij op. De ontlading na het vallen van de vlag was groot. "Ik was flink aan het vieren in de uitloopronde en kreeg een beetje kramp, maar dat hoort erbij", besluit de viervoudig wereldkampioen.