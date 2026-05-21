Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Johnny Herbert is het dreigement van Max Verstappen om de sport te verlaten vooral een politiek spel. De Brit stelt dat de meervoudig wereldkampioen simpelweg druk uitoefent op de beleidsbepalers en de sport helemaal niet de rug wil toekeren.

De afgelopen periode heeft de coureur van Red Bull Racing zich zeer kritisch uitgelaten over de nieuwe generatie bolides. Hij omschreef de huidige wagens als zijn minst favoriete ooit en noemde de nadruk op energiebeheer zelfs 'anti-racing'. Na de race in Japan gaf hij toe dat hij nadenkt over zijn toekomst, wat de geruchten over een vervroegd pensioen of een overstap naar een ander team aanwakkerde. Hoewel hij officieel nog jarenlang vastligt bij de Oostenrijkse renstal, beschikt hij over clausules waardoor hij mogelijk eerder kan vertrekken.

Politiek spel met de FIA

Herbert is er echter van overtuigd dat de Nederlander nergens heen gaat. "Er was veel opstokerij van Max' kant", stelt de voormalig FIA-steward. "Toen hij zei dat hij ging nadenken over wat hij wilde doen, was dat naar mijn mening binnen de Formule 1 en niet daarbuiten", aldus Herbert. Hij begrijpt de tactiek van de meervoudig racewinnaar wel. "Hij speelt een spel en dat snap ik volkomen. Hij speelt met de teams, met de Formule 1 en de FIA door te zeggen dat hij vertrekt omdat de auto's niet zijn wat hij wil dat ze zijn".

Aanpassingen aan de reglementen

De kritiek van de coureurs lijkt inmiddels effect te hebben. Om de problemen met het wegvallen van elektrisch vermogen op de rechte stukken aan te pakken, is onlangs besloten om de verbrandingsmotor voor volgend jaar een flinke boost te geven en de elektrische inzet te verlagen. Volgens Herbert is dat precies wat de stercoureur van Red Bull nodig heeft. "We komen veel dichter bij een normale raceauto, wat betekent dat Max in een betere gemoedstoestand zal zijn. Hij zal in ieder geval het gevoel hebben dat ze het veranderen, dat ze het beter en spannender maken", legt de analist uit. De Britse oud-coureur denkt dat die extra spanning cruciaal is voor het behoud van het talent. "En als ze het spannender maken, zal hij denken: ik ga nergens heen", vervolgt Herbert. "Ik hoop dat hij dat niet doet! Je gaat nooit weglopen van deze sport, want het zijn nog steeds de allerbeste raceauto's die er zijn. Het is waarschijnlijk nog steeds de grootste kick die je uit het rijden kunt halen".

Inspraak voor coureurs

Hoewel de rijders momenteel geen formele zetel hebben in de besluitvormende organen, oefenen figuren als Verstappen en Lewis Hamilton achter de schermen veel invloed uit via bijeenkomsten met technische experts. Herbert juicht die ontwikkeling toe en ziet graag een meer officiële rol voor hen weggelegd. "Daarom is het belangrijk dat iemand als Lewis of Max in een commissie zit en deel uitmaakt van het besluitvormingsproces. Ik denk dat de coureurs een zeer positieve invloed zouden hebben op wat er in de toekomst gebeurt", concludeert hij. "Max en alle coureurs willen een auto die hen op de proef stelt. De auto's van dit moment doen dat niet en daarom zijn ze gefrustreerd", zo besluit hij.

