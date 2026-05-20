Gianpiero Lambiase zal in de nabije toekomst het team van Red Bull Racing verlaten, waardoor dan ook zijn samenwerking met Max Verstappen tot een einde zal komen. In het verleden heeft het 'getrouwde stel' echter genoeg meegemaakt en de meest iconische radiomomenten zijn door de Formule 1 op een rijtje gezet.

Lambiase is sinds jaar en dag de race-engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De twee hebben een zeer hechte band samen en worden in de paddock vaak vergeleken met een getrouwd stel. Vier jaar geleden sprak de Nederlander zelfs eens uit dat zodra Lambiase ermee zou stoppen, hijzelf ook stopt. Het was dan ook een grote verrassing toen het nieuws naar buiten kwam dat Lambiase aan het eind van 2027 bij Red Bull Racing vertrekt, om als Head of Racing aan de slag te gaan bij het team van McLaren.

Lambiase en Verstappen

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'. De Formule 1 heeft inmiddels de beste momenten van het tweetal op een rij gezet. Check de video hier.

