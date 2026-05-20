Ongeveer precies één jaar geleden liep Max Verstappen na een vraag van GPFans nog volledig leeg over Maro Engel, nadat hij vreemd reageerde op Verstappen zijn ritje op de Nürburgring. We zijn nu een jaar verder en de twee zijn dikke maatjes: er zou zelfs nooit een conflict geweest zijn volgens de Duitser.

Verstappen was ook dat jaar vlak voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op de Nordschleife te vinden. De Nederlander reed onder de naam ‘Franz Hermann’, het ronderecord aan diggelen, maar Engel gaf op social media wat tekst en uitleg. Engel verklaarde dat Verstappen in zijn GT3-wagen met minder gewicht, meer vermogen en een lagere rijhoogte had gereden. Verstappen reageerde op dat bericht: "Fout. Verspreid geen dingen als je niet weet hoe de auto is afgesteld en wat onze motorinstellingen zijn." Een unicum, daar we Verstappen eigenlijk zelf amper tot nooit wat zien zeggen op social media.

Artikel gaat verder onder video

False. Don‘t spread things when you don’t know how the car was setup and our engine settings. Why would I join a NLS track day with the wrong BOP. Have a good one tomorrow ? — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 16, 2025

Boze Max

In Imola besloot GPFans dan ook om de Nederlander aan de tand te voelen over zijn zeldzame actie, waarna de Nederlander leegliep over Engel: "Ja, dat was stom commentaar. Ik ben ernaartoe gegaan om plezier te hebben en gewoon m’n ronde te rijden. Dat iemand dan gaat schreeuwen over een ronderecord, daar doe ik het niet voor. Ik ben daar gewoon om te leren," vertelde Verstappen. Vervolgens bleek dat Verstappen het ronderecord inderdaad heeft aangescherpt, maar hij wist dat niet iedereen daar blij mee is: "Dan komt dat [ronderecord] natuurlijk naar buiten. Maar het lijkt dan net alsof andere rijders zich aangevallen voelen, terwijl ik altijd positief ben over GT3 en de competitie. Ik ben er helemaal niet om iemand af te zeiken of wat dan ook."

Persoonlijke relatie

Wat bleek: Verstappen kende Engel ook persoonlijk, en juist daarom wilde hij reageren en liepen de irritaties hoog op: "Ik geniet er gewoon van en dan krijg je dat soort commentaar, wat totaal onnodig is, vind ik. Normaal boeit me dat niet zoveel, maar ik ken hem. Dan kun je beter gewoon even niets zeggen", zo klonk zijn uitgebreide verhaal vorig jaar. Inmiddels heeft het tweetal afgelopen weekend de degens opnieuw gekruist op nota bene de Nürburgring en inmiddels lijkt het koek en ei te zijn tussen de winnaar van afgelopen weekend én de grote smaakmaker: "De relatie tussen Max en mij was absoluut geweldig", zo citeert Motorsport.com Engel. "Ik denk dat het vooral de media en buitenstaanders zijn die daarover praten. Het was ontzettend leuk om met hem samen te werken en tegen hem te racen."

Snel spreken

Hij legt het uit: "We hebben daar vorig jaar al kort contact over gehad. Ik had die informatie van een teamlid gekregen, omdat ik niet op geruchten wilde afgaan. Helaas bleek die persoon verkeerd geïnformeerd. Voor mij was het toen al afgehandeld. Natuurlijk kreeg het daarna veel media-aandacht, en dat is prima. Maar er is nooit echt een conflict of ruzie geweest. Ik hoop dat we binnenkort de kans krijgen om in Monaco koffie te drinken, of elkaar bij de speeltuin met de kinderen te zien, om nog wat verder te praten over ons duel op de baan. Dat was ongelooflijk leuk."

Gerelateerd