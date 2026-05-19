Verstappen-teammaat verwerpt 'bizarre' beschuldiging, beelden van bijna-horrorcrash gaan viral | GPFans Recap

De 24h Nürburgring ligt achter ons en we verleggen de focus op de Formule 1 en de Grand Prix van Canada. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Kévin Estre heeft zijn complimenten uitgedeeld aan Max Verstappen. De snelle Manthey-coureur zegt dat de viervoudig wereldkampioen zich heeft bewezen op de Nürburgring Nordschleife. Helaas viel Verstappen uit en volgens fans en zelfs een voormalig coureur zou dat zijn schuld zijn geweest. Dani Juncadella komt echter voor zijn teamgenoot op en laat weten dat er niet naar Verstappen gewezen moet worden. Ondertussen in de Formule 1 kunnen bezoekers van de Grand Prix van Canada pech hebben, mochten ze plannen hebben om 's avonds naar de stripclubs te gaan. Christian Horner wordt gespot als een mogelijke teamleider van een twaalfde F1-renstal en Rafael Câmara maakt zijn F1-testdebuut.

Artikel gaat verder onder video

Estre over 'fantastische coureur' Verstappen: "Hij bewees dat hij zich heel snel kan aanpassen"

Veel fans hoopten een mooie strijd te zien tussen de legendarische 'Grello'-Porsche en de Mercedes-AMG van Verstappen Racing gedurende de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Kévin Estre crashte echter al vroeg uit de wedstrijd. Ook Max Verstappen zou uiteindelijk op problemen stuiten, maar de Fransman laat weten ontzettend onder de indruk te zijn van de viervoudig wereldkampioen. "Ik heb veel respect voor de auto nummer drie, en het spijt me voor hen", vertelde Estre op zijn Instagram-story. "Ze reden een geweldige race en Max heeft bewezen dat hij een fantastische coureur is die zich snel kan aanpassen aan de zeer lastige omstandigheden." Lees hier het hele artikel over de complimenten van Kévin Estre naar Max Verstappen.

Related image

Stripclubs in Montreal plannen staking tijdens Grand Prix-weekend

Aankomend weekend gaat in Montreal ronde vijf van het wereldkampioenschap Formule 1 van start. Voor de stripclubs in de Canadese stad is dit traditioneel de drukste periode van het jaar. Reuters meldt echter dat zij ervoor hebben gekozen om juist tijdens het raceweekend te staken. De strippers willen namelijk aandacht vragen voor betere arbeidsrechten. Het Autonoom Comité voor Sekswerkers (SWAC) legt zaterdag 23 mei het werk neer om, naar eigen zeggen, “erkenning te krijgen als werknemers met bijbehorende rechten." Lees hier het hele artikel over stakingen tijdens de Grand Prix van Canada.

Related image

Rafael Câmara debuteert in Ferrari F1-auto en heeft voldoende punten voor debuut in koningsklasse

Rafael Câmara heeft op de Hungaroring zijn eerste kilometers in een Formule 1-auto verreden. De regerend Formule 3-kampioen kwam in actie tijdens een besloten test van Scuderia Ferrari en heeft inmiddels voldoende punten verzameld om in aanmerking te komen voor een officiële FIA-superlicentie. Hiermee voldoet de 21-jarige Braziliaan aan de belangrijkste voorwaarde voor een toekomstig vast stoeltje in de koningsklasse van de autosport. Lees hier het hele artikel over het Formule 1-testdebuut van Rafael Câmara.

Related image

Verstappen voorkomt horrorcrash met bizarre reflex: bekijk de video die viraal gaat hier

Max Verstappen heeft onlangs tijdens de 24 uur van de Nürburgring laten zien over uitstekende reflexen te beschikken. Op het platform Reddit is een nieuwe invalshoek opgedoken waarop te zien is hoe de coureur een gevaarlijke situatie op het circuit razendsnel weet te ontwijken en zo een horrorcrash voorkomt. Lees hier het hele artikel over de bijna-crash van Max Verstappen op de Nürburgring.

Related image

Christian Horner gespot met Chinese top: terugkeer in F1 met BYD?

Christian Horner is sinds kort officieel vrij om bij een nieuw Formule 1-team aan de slag te gaan en lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een samenwerking met de Chinese autofabrikant BYD. De voormalig teambaas van Red Bull Racing heeft onlangs gesprekken gevoerd met de top van het automerk, dat de koningsklasse van de autosport nadrukkelijk in het vizier heeft, zo meldt PlanetF1. Lees hier het hele artikel over het mogelijk twaalfde team in de Formule 1.

Related image

Juncadella verwerpt Nürburgring-theorie over Verstappen: "Bizar wat je hier soms leest"

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing lag met nog 21 uur te gaan in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring aan de leiding. De overwinning pakken, deden Lucas Auer, Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen niet vanwege mechanisch malheur. Op social media doen theorieën de ronde dat het de schuld van Max is geweest, maar Juncadella verwerpt deze meteen. "Tegenwoordig zijn GT3-auto's extreem stevig gebouwd om meer dan dertig uur op de absolute limiet te kunnen doorstaan. Bovendien kregen we vanaf het vierde tot vijfde uur van de race te horen dat we geen onnodige risico's moesten nemen, omdat we strategisch gezien net een voorsprong van twee à drie minuten op de derde plaats hadden opgebouwd." Lees hier het hele artikel over de theorie over Max Verstappen die Dani Juncadella verwerpt.

Related image

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd