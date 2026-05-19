Christian Horner is sinds kort officieel vrij om bij een nieuw Formule 1-team aan de slag te gaan en lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een samenwerking met de Chinese autofabrikant BYD. De voormalig teambaas van Red Bull Racing heeft onlangs gesprekken gevoerd met de top van het automerk, dat de koningsklasse van de autosport nadrukkelijk in het vizier heeft, zo meldt PlanetF1.

Na een dienstverband van twintig jaar werd Horner vorig jaar zomer ontslagen als CEO en teambaas bij Red Bull. De Brit zat tot begin deze maand vast aan een concurrentiebeding, maar is sinds de race in Miami weer volledig vrij op de markt. Vrijwel direct na het aflopen van deze clausule doken er geruchten op over een terugkeer in de paddock. Horner wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een investeringsgroep die het belang van 24 procent in het team van Alpine wil overnemen, maar de link met BYD lijkt nu een extra dimensie aan dit verhaal toe te voegen.

Gesprekken tussen Horner en BYD in Cannes

De geruchten over een alliantie tussen de succesvolle teambaas en het Chinese merk kwamen in een stroomversnelling tijdens het Filmfestival van Cannes. Horner was daar aanwezig bij een evenement van BYD en had een ontmoeting met CEO Wang Chuanfu en vicepresident Stella Li. Het automerk onderzoekt momenteel de mogelijkheden om toe te treden tot de Formule 1. Daarbij wordt gekeken naar het oprichten van een volledig nieuw twaalfde team, maar ook de overname van een bestaande renstal of een rol als motorleverancier behoren tot de opties.

Chinees merk ziet Formule 1 als ultieme test

De interesse van BYD komt niet uit de lucht vallen. De nieuwe motorreglementen, waarbij de nadruk veel sterker op elektrische kracht komt te liggen, sluiten naadloos aan bij de expertise van de fabrikant op het gebied van batterijen. Eerder dit jaar bevestigde Li tijdens de autoshow in Beijing al dat er actieve gesprekken lopen met Formule 1-topman Stefano Domenicali. Tijdens het raceweekend in Shanghai liet de vicepresident optekenen dat het merk de sport ziet als een"echte kans om onze technologie te testen".

Toekomstperspectief voor een nieuw team

Hoewel de internationale autosportbond (FIA) het Amerikaanse Cadillac inmiddels heeft goedgekeurd als elfde team, is er momenteel geen formele inschrijvingsronde geopend voor een twaalfde startbewijs. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft echter al meermaals aangegeven open te staan voor een Chinese fabrikant, wat de weg voor een ambitieus project onder leiding van Horner op termijn zou kunnen vrijmaken.