Rafael Câmara

Rafael Câmara debuteert in Ferrari F1-auto en heeft voldoende punten voor debuut in koningsklasse

Rafael Câmara — Foto: © IMAGO

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Rafael Câmara heeft op de Hungaroring zijn eerste kilometers in een Formule 1-auto verreden. De regerend Formule 3-kampioen kwam in actie tijdens een besloten test van Scuderia Ferrari en heeft inmiddels voldoende punten verzameld om in aanmerking te komen voor een officiële FIA-superlicentie. Hiermee voldoet de 21-jarige Braziliaan aan de belangrijkste voorwaarde voor een toekomstig vast stoeltje in de koningsklasse van de autosport.

De talentvolle coureur, die sinds enkele jaren deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, nam vorige week deel aan een zogeheten 'Testing of Previous Cars'-sessie (TPC) in Boedapest. Op 13 en 14 mei nam hij plaats in de SF-25, de bolide waarmee de Italiaanse renstal vorig jaar uitkwam. Het doel van deze testdagen was om het talent te laten wennen aan de fysieke en technische eisen die het rijden in Formule 1-materiaal met zich meebrengt. Tijdens deze sessies op het Hongaarse circuit werd hij vergezeld door Dino Beganovic, een ander lid van het opleidingsprogramma van Ferrari.

Superlicentie veiliggesteld na eerdere successen

Met zijn recente prestaties heeft de Ferrari-protegé de drempel van veertig benodigde superlicentiepunten ruim overschreden. Door het winnen van het Formula Regional European Championship in 2024 mocht hij al vijfentwintig punten bijschrijven, waarna hij daar vorig seizoen nog eens dertig punten aan toevoegde door de titel in het FIA Formule 3-kampioenschap veilig te stellen. Met een totaal van vijfenvijftig punten heeft hij het vereiste papierwerk voor een eventuele overstap naar de Formule 1 nu officieel op orde.

Momenteel is de Zuid-Amerikaan actief in het FIA Formule 2-kampioenschap, waar hij uitkomt voor het team van Invicta Racing. Hij kent een sterke start van zijn debuutseizoen en bezet momenteel de derde plaats in het klassement met vierendertig punten, mede dankzij een tweede plaats tijdens de hoofdrace in Melbourne eerder dit jaar. Hij deelt dit puntentotaal met Gabriele Minì en heeft slechts één punt achterstand op kampioenschapsleider Nikola Tsolov. Later deze week, op 22 mei, wordt het kampioenschap hervat in Canada.

Top 3 Stand FIA Formule 2-kampioenschap
Positie Coureur Team Punten
1 Nikola Tsolov Campos Racing 35
2 Gabriele Minì MP Motorsport 34
3 Rafael Câmara Invicta Racing 34

Schneider looft Verstappen na Nürburgring-debuut: 'Kreeg bijna elke drie minuten een hartaanval'

Verstappen zint op sportieve wraak en hint op terugkeer op Nürburgring

Brundle waarschuwt Russell: 'Hij moet in Canada psychologisch met hém afrekenen'

Fotograaf geraakt door monteur tijdens 24 uur van de Nürburgring

Stripclubs in Montreal plannen staking tijdens Grand Prix-weekend

Mercedes schrok van stints Verstappen, Engel stipt incident met Verstappen aan | GPFans Recap Recap

