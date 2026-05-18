Volgens Mercedes-AMG-fabriekscoureur Maro Engel heeft Max Verstappen een onuitwisbare indruk achtergelaten tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De Duitser stelt dat de viervoudig Formule 1-wereldkampioen het team naar een hoger niveau heeft getild en blikt met een glimlach terug op een onderling momentje op de baan, zo laat de racewinnaar weten in een gesprek met F1-Insider.

Tijdens de legendarische endurancerace afgelopen weekend eiste Engel samen met Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin de eindzege op in de #80 Mercedes-AMG GT3 van Team RAVENOL. Voor het merk was dat de eerste overwinning in de ‘Groene Hel’ sinds 2016, wat tevens het jaar was waarin Engel zijn eerste zege in dit evenement boekte. Verstappen leek met zijn eigen formatie, Team Verstappen Racing, lange tijd op weg naar de overwinning. Een defecte aandrijfas in de slotfase wierp de Nederlander en zijn teamgenoten Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer echter ver terug, waarna de equipe als 38e over de streep kwam.

Misverstand op de baan

Gedurende de nachtelijke uren raakten de uiteindelijke winnaar en de Red Bull Racing-coureur elkaar op het circuit. Engel kijkt daar nuchter op terug. “Het was een misverstand in het verkeer. Daarna hebben we erom gelachen. Ons duel was net als rallyrijden. Ik zat te grijnzen in mijn helm,” aldus de ervaren coureur. Binnen het team zorgde de touché wel voor wat spanning. “Het team werd toen toch wel een beetje nerveus, dus ik leunde achterover in mijn stoel en bekeek het hele gebeuren vanaf de eerste rij,” vervolgt Engel. Hij gelooft overigens niet dat dit contactmoment de latere uitvalbeurt van Verstappen Racing heeft veroorzaakt. “De Mercedes-AMG GT3 is een van de meest betrouwbare auto’s ooit. Vanuit het perspectief van een buitenstaander zou ik zeggen: gewoon pech.”

'Verstappen Racing verdiende zege'

Ondanks de pech voor de auto van Verstappen is Engel lovend over de inbreng van de debutant. “Hij heeft ongelooflijk gereden, was onvoorstelbaar snel, daar bestaat geen twijfel over,” stelt de tweevoudig winnaar van de 24-uursrace. “Het deed me waanzinnig veel plezier om met hem te werken en te zien hoe hij deze race aanpakt. Zij hadden de overwinning absoluut verdiend. Zij hadden de race in handen.” De winnaar benadrukt dat de werkwijze van de huidige nummer zeven uit het Formule 1-kampioenschap een grote impact had op de renstal. “Hij was erg open en heeft nieuwe perspectieven meegebracht met zijn kennis en zijn aanpak. Dat heeft het team definitief naar een hoger niveau gebracht.”

Engel ziet Verstappen graag terugkeren

Wat Engel betreft smaakt het optreden van de Nederlander in de GT3-bolide absoluut naar meer. Terwijl de focus van Verstappen inmiddels weer verschuift naar de aankomende Grand Prix van Canada, hoopt zijn collega hem in de toekomst opnieuw te verwelkomen op de Nordschleife. “Het zou fantastisch zijn als Max volgend jaar terugkomt. Hij heeft duidelijk laten zien hoe indrukwekkend snel hij is in een GT3-auto,” sluit Engel af.

