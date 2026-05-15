Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

Montoya waarschuwt Verstappen: "Een sterk gerucht dat Hannah Schmitz ook vertrekt"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Juan Pablo Montoya vindt dat Red Bull Racing voor een enorme uitdaging staat door het aanhoudende vertrek van sleutelfiguren. De Colombiaan stelt dat het team de leegte die ontstaat niet zomaar kan opvullen en wijst daarbij specifiek naar de geruchten rondom hoofdstrateeg Hannah Schmitz.

Sinds het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner in juli vorig jaar is er sprake van een flinke leegloop bij het kampioenschapsteam. Onder de nieuwe leiding van CEO Laurent Mekies zag de renstal onder meer hoofd strategie Will Courtenay en de ervaren race-engineer Gianpiero Lambiase - hij gaat later pas weg - vertrekken naar concurrent McLaren. Hoewel het team zelf volhoudt dat de interne structuur sterk genoeg is om deze klappen op te vangen, plaatst Montoya daar zijn grote vraagtekens bij.

Geruchten rondom Schmitz

Montoya hoort in de paddock dat de leegloop mogelijk nog niet ten einde is en dat de fundering van het strategische team wankelt. "Er is een sterk gerucht dat Hannah Schmitz, de strategie-ingenieur van Red Bull, ook vertrekt", aldus de analist bij Betpack, die daarmee doelt op de kersverse Head of Race Strategy die onlangs nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overstap naar Ferrari. De Colombiaan kijkt met bewondering terug op de stabiliteit die er voorheen heerste onder het oude bewind. "Ik ken Christian Horner. Ik heb in 1997 en 1998 tegen hem geracet. Ik mag hem en respecteer hem. Of mensen het nu leuk vinden of niet, onder zijn leiding vertrok er niemand bij Red Bull. Iedereen bleef bij elkaar, iedereen was gelukkig, alles was goed".

Leegte opvullen lastig

De huidige situatie baart de analist dan ook zorgen voor de toekomst van het team uit Milton Keynes. Montoya verwacht dat de Oostenrijkse renstal de problemen naar de buitenwereld toe zal bagatelliseren om de rust te bewaren. "Als je het aan Red Bull vraagt, zullen ze zeggen dat alles in orde is, dat ze echt goede mensen hebben die doorstromen en dat ze gedekt zijn". Toch is de realiteit volgens hem een stuk weerbarstiger nu de concurrentie aan de stoelpoten van het technisch personeel zaagt. "Dat kan zo zijn, maar elke keer als er iemand vertrekt, is dat een leegte die opgevuld moet worden. En het probleem is dat je de leegte niet met hetzelfde kunt opvullen, want de volgende persoon is anders. Dat is het moeilijkste gedeelte", sluit de Colombiaan af. 

Maak jij je zorgen over de toekomst van Red Bull Racing na het vertrek van kopstukken?

172 stemmen

Brown schrijft brief aan FIA over 'oneerlijk' voordeel Red Bull, FIA gaat onderzoek doen

Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'

'Verstappen in gesprek met McLaren, Mercedes biedt mogelijk gigabedrag om transfer te voorkomen'

McLaren-teambaas noemt sterkste F1-coureurs en gaat voorbij aan Verstappen

'Verstappen voert gesprekken met McLaren, Red Bull open voor ruildeal met Piastri'

Montoya verbaast zich over zeldzame fout Verstappen in Miami: "Met eigen ogen gezien"

LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

Brown schrijft brief aan FIA over 'oneerlijk' voordeel Red Bull, FIA gaat onderzoek doen

Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"

ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde

