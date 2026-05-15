Juan Pablo Montoya vindt dat Red Bull Racing voor een enorme uitdaging staat door het aanhoudende vertrek van sleutelfiguren. De Colombiaan stelt dat het team de leegte die ontstaat niet zomaar kan opvullen en wijst daarbij specifiek naar de geruchten rondom hoofdstrateeg Hannah Schmitz.

Sinds het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner in juli vorig jaar is er sprake van een flinke leegloop bij het kampioenschapsteam. Onder de nieuwe leiding van CEO Laurent Mekies zag de renstal onder meer hoofd strategie Will Courtenay en de ervaren race-engineer Gianpiero Lambiase - hij gaat later pas weg - vertrekken naar concurrent McLaren. Hoewel het team zelf volhoudt dat de interne structuur sterk genoeg is om deze klappen op te vangen, plaatst Montoya daar zijn grote vraagtekens bij.

Geruchten rondom Schmitz

Montoya hoort in de paddock dat de leegloop mogelijk nog niet ten einde is en dat de fundering van het strategische team wankelt. "Er is een sterk gerucht dat Hannah Schmitz, de strategie-ingenieur van Red Bull, ook vertrekt", aldus de analist bij Betpack, die daarmee doelt op de kersverse Head of Race Strategy die onlangs nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overstap naar Ferrari. De Colombiaan kijkt met bewondering terug op de stabiliteit die er voorheen heerste onder het oude bewind. "Ik ken Christian Horner. Ik heb in 1997 en 1998 tegen hem geracet. Ik mag hem en respecteer hem. Of mensen het nu leuk vinden of niet, onder zijn leiding vertrok er niemand bij Red Bull. Iedereen bleef bij elkaar, iedereen was gelukkig, alles was goed".

Leegte opvullen lastig

De huidige situatie baart de analist dan ook zorgen voor de toekomst van het team uit Milton Keynes. Montoya verwacht dat de Oostenrijkse renstal de problemen naar de buitenwereld toe zal bagatelliseren om de rust te bewaren. "Als je het aan Red Bull vraagt, zullen ze zeggen dat alles in orde is, dat ze echt goede mensen hebben die doorstromen en dat ze gedekt zijn". Toch is de realiteit volgens hem een stuk weerbarstiger nu de concurrentie aan de stoelpoten van het technisch personeel zaagt. "Dat kan zo zijn, maar elke keer als er iemand vertrekt, is dat een leegte die opgevuld moet worden. En het probleem is dat je de leegte niet met hetzelfde kunt opvullen, want de volgende persoon is anders. Dat is het moeilijkste gedeelte", sluit de Colombiaan af.