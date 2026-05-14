Boete uitgedeeld na bijzonder gevaarlijke crash in Q1, Porsche-damesteam trekt zich terug

Er is nog maar één kwalificatie voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring geweest, maar er waren een boel incidenten. De wedstrijdleiding heeft een boete uitgedeeld en een damesteam met een Porsche 911 GT3 Cup heeft zich teruggetrokken. Zij zullen dus niet aan de race deelnemen.

Q1 op de Nürburgring Nordschleife eiste een boel slachtoffers. Ricardo Feller crashte bij Metzgesfeld, toen hij een plas water tegenkwam. Hij had nog geen ronde verreden. Lionspeed GP hoopt de nummer-24-Porsche op tijd gerepareerd te hebben voor Q2 vanavond. Haupt Racing Team zag de V8 in de nummer-67-Mustang in rook opgaan. Christopher Mies liet een enorm oliespoor achter bij Schwedenkreuz. Gelukkig bij een ongelukkig, het hoofdkwartier van het Ford-fabrieksteam ligt in Meuspath direct naast het circuit. HRT heeft de wagen daar naartoe gebracht voor reparaties, eveneens in de hoop om vanavond deel te kunnen nemen aan Q2.

Artikel gaat verder onder video

Terugtrekking van WS-Racing en boete voor Black Falcon-coureur

De nummer-35-Aston Martin van Walkenhorst Motorsport kwam überhaupt niet in actie. Ze moesten een technisch probleem zien op te lossen, maar dit lukte niet op tijd om nog naar buiten te kunnen in Q1. Opgeven doen ze echter niet.

Wie dat wel moeten doen, zijn Michelle Halder, Janina Schall, Carrie Schreiner en Fabienne Wohlwend van Giti Tires Motorsport by WS-Racing. Schall, in de nummer-146-Porsche Cup-auto, crashte op hoge snelheid achterop de nummer-900-Porsche Cup-auto van Black Falcon Team Zimmermann. Alexander Hardt stond in de Schumacher S stil, aangezien de zwarte bolide in brand was gevlogen.

Schall heeft geen straf gekregen, maar het volledige damesteam zal vanwege de schade niet verder mee kunnen doen deze week. Of Black Falcon de Zimmermann-auto ook gaat terugtrekken, is nog niet bekend. Een reserveauto gebruiken mag hier niet, maar je mag de auto wel terugbrengen naar de workshop en daar volledig repareren. Net als Haupt Racing Team, is Black Falcon gevestigd in Meuspath.

UPDATE 18:30 UUR: René de Boer (Rebocars) heeft na een update van Paul Meijer laten weten dat Black Falcon toestemming van de organisatie heeft gekregen om toch van chassis te wisselen. Meijer is één van de coureurs op de nummer-900-Zimmermann-Porsche naast Hardt, Benja Hites en Benjamin Koslowski.

Hardt heeft een boete gekregen van €300, omdat hij zich niet aan de veiligheidsregels van de Duitse motorsportbond heeft gehouden. Hij bleef namelijk naast de fikkende Porsche staan in plaats van dat hij achter de vangrails de veiligheid opzocht.

Very close call in Q1, but both drivers are okay thankfully. #24hNBR pic.twitter.com/RFDyh5dhat — Nürburgring (@nuerburgring) May 14, 2026

Gerelateerd