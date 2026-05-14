De donderdag van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring is van start gegaan met de verplichte rijdersbriefing. Max Verstappen slaat de festiviteiten voor fans over uit veiligheidsoverwegingen, maar ook tijdens de rijdersbriefing werd hij niet met rust gelaten. Daarnaast is al de eerste straf uitgedeeld, zelfs nog vóór de eerste kwalificatie.

De rijdersbriefing voor de 24h Nürburgring werd opgedeeld in eentje voor de Duitse deelnemers en eentje in het Engels voor de internationale deelnemers. Gedurende deze bespreking vertelt de wedstrijdleider, Walter Hornung, over alle reglementen waar de coureurs zich aan moeten houden. Denk hierbij aan regels omtrent gele vlaggen en Code 60-zones. Geluiden deden de ronde dat Verstappen een privébriefing zou krijgen, maar de viervoudig wereldkampioen was er bij de 'normale' briefing gewoon bij.

Hornung moet fotografen tot stilte manen, eerste straf al uitgedeeld

De Limburger, die bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing de auto deelt met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella, sloeg de parade van woensdag over en zal ook niet bij de meet-and-greet en handtekeningensessies aanwezig zijn. De organisatie van de 24h Nürburgring heeft hem dit afgeraden uit veiligheidsoverwegingen - een keuze die goed te begrijpen is.

Bij de rijdersbriefing wilde Verstappen voorin plaatsnemen vlakbij de wedstrijdleider. Het duurde even voordat de bespreking van start kon gaan, omdat een aantal fotografen bezig met hem bleven. Dat is niet de bedoeling tijdens een rijdersbriefing en Hornung moest ingrijpen door hen te vertellen ergens anders plaats te nemen en stil te blijven.

De eerste kwalificatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring begint om 13:15 uur. Nog vóór deze sessie is er al een straf uitgedeeld. Marco Holzer, een coureur van de nummer-992-Porsche 911 GT3 Cup MR van Manthey uit de SP-Pro-klasse, heeft een boete gekregen van €300, omdat hij het e-learning examen niet op tijd heeft gedaan. Dat zal hij alsnog na de rijdersbriefing moeten doen. Slaag je niet voor dit examen, dan mag je überhaupt niet meedoen aan de sessies en de race.

