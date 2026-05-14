close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen at the Nurburgring

Verstappen wordt ook tijdens rijdersbriefing niet met rust gelaten, eerste straf is een feit

Verstappen at the Nurburgring — Foto: © IMAGO

Verstappen wordt ook tijdens rijdersbriefing niet met rust gelaten, eerste straf is een feit

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De donderdag van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring is van start gegaan met de verplichte rijdersbriefing. Max Verstappen slaat de festiviteiten voor fans over uit veiligheidsoverwegingen, maar ook tijdens de rijdersbriefing werd hij niet met rust gelaten. Daarnaast is al de eerste straf uitgedeeld, zelfs nog vóór de eerste kwalificatie.

De rijdersbriefing voor de 24h Nürburgring werd opgedeeld in eentje voor de Duitse deelnemers en eentje in het Engels voor de internationale deelnemers. Gedurende deze bespreking vertelt de wedstrijdleider, Walter Hornung, over alle reglementen waar de coureurs zich aan moeten houden. Denk hierbij aan regels omtrent gele vlaggen en Code 60-zones. Geluiden deden de ronde dat Verstappen een privébriefing zou krijgen, maar de viervoudig wereldkampioen was er bij de 'normale' briefing gewoon bij.

Hornung moet fotografen tot stilte manen, eerste straf al uitgedeeld

De Limburger, die bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing de auto deelt met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella, sloeg de parade van woensdag over en zal ook niet bij de meet-and-greet en handtekeningensessies aanwezig zijn. De organisatie van de 24h Nürburgring heeft hem dit afgeraden uit veiligheidsoverwegingen - een keuze die goed te begrijpen is.

Bij de rijdersbriefing wilde Verstappen voorin plaatsnemen vlakbij de wedstrijdleider. Het duurde even voordat de bespreking van start kon gaan, omdat een aantal fotografen bezig met hem bleven. Dat is niet de bedoeling tijdens een rijdersbriefing en Hornung moest ingrijpen door hen te vertellen ergens anders plaats te nemen en stil te blijven.

De eerste kwalificatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring begint om 13:15 uur. Nog vóór deze sessie is er al een straf uitgedeeld. Marco Holzer, een coureur van de nummer-992-Porsche 911 GT3 Cup MR van Manthey uit de SP-Pro-klasse, heeft een boete gekregen van €300, omdat hij het e-learning examen niet op tijd heeft gedaan. Dat zal hij alsnog na de rijdersbriefing moeten doen. Slaag je niet voor dit examen, dan mag je überhaupt niet meedoen aan de sessies en de race.

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Verstappen Racing Wedstrijdleiding

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

  • Vandaag 10:06
  • 3
Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"

  • 1 minuut geleden
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

  • 1 uur geleden
LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

  • 3 uur geleden
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

  • 2 uur geleden
Verstappen grote afwezige tijdens parade Nürburgring na veiligheidsadvies organisatie

Verstappen grote afwezige tijdens parade Nürburgring na veiligheidsadvies organisatie

  • Gisteren 19:22
  • 4

Nürburgring 2026

16:26
Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"
15:21
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie
13:42
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
13:07
LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

Net binnen

16:26
Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"
15:30
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
15:21
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie
14:25
Oud-collega Hamilton zaait twijfels rond de Brit: 'Prestaties nemen af'
13:42
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie Samenvatting Q1

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

1 uur geleden
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring? Oranje op de Nordschleife

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

2 uur geleden
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing Tijdschema 24hNBR

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Vandaag 10:06 3
Steiner verwacht vertrek Verstappen en ziet gesprekken met drie topteams FORMULE 1

Steiner verwacht vertrek Verstappen en ziet gesprekken met drie topteams

Vandaag 07:59 1
Ontdek het op Google Play
x