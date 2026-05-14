Verstappen wordt ook tijdens rijdersbriefing niet met rust gelaten, eerste straf is een feit
Verstappen wordt ook tijdens rijdersbriefing niet met rust gelaten, eerste straf is een feit
De donderdag van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring is van start gegaan met de verplichte rijdersbriefing. Max Verstappen slaat de festiviteiten voor fans over uit veiligheidsoverwegingen, maar ook tijdens de rijdersbriefing werd hij niet met rust gelaten. Daarnaast is al de eerste straf uitgedeeld, zelfs nog vóór de eerste kwalificatie.
De rijdersbriefing voor de 24h Nürburgring werd opgedeeld in eentje voor de Duitse deelnemers en eentje in het Engels voor de internationale deelnemers. Gedurende deze bespreking vertelt de wedstrijdleider, Walter Hornung, over alle reglementen waar de coureurs zich aan moeten houden. Denk hierbij aan regels omtrent gele vlaggen en Code 60-zones. Geluiden deden de ronde dat Verstappen een privébriefing zou krijgen, maar de viervoudig wereldkampioen was er bij de 'normale' briefing gewoon bij.
Hornung moet fotografen tot stilte manen, eerste straf al uitgedeeld
De Limburger, die bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing de auto deelt met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella, sloeg de parade van woensdag over en zal ook niet bij de meet-and-greet en handtekeningensessies aanwezig zijn. De organisatie van de 24h Nürburgring heeft hem dit afgeraden uit veiligheidsoverwegingen - een keuze die goed te begrijpen is.
Bij de rijdersbriefing wilde Verstappen voorin plaatsnemen vlakbij de wedstrijdleider. Het duurde even voordat de bespreking van start kon gaan, omdat een aantal fotografen bezig met hem bleven. Dat is niet de bedoeling tijdens een rijdersbriefing en Hornung moest ingrijpen door hen te vertellen ergens anders plaats te nemen en stil te blijven.
De eerste kwalificatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring begint om 13:15 uur. Nog vóór deze sessie is er al een straf uitgedeeld. Marco Holzer, een coureur van de nummer-992-Porsche 911 GT3 Cup MR van Manthey uit de SP-Pro-klasse, heeft een boete gekregen van €300, omdat hij het e-learning examen niet op tijd heeft gedaan. Dat zal hij alsnog na de rijdersbriefing moeten doen. Slaag je niet voor dit examen, dan mag je überhaupt niet meedoen aan de sessies en de race.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"
- 1 minuut geleden
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie
- 1 uur geleden
LIVE | Verstappen in eerste kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
- 3 uur geleden
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing
Steiner verwacht vertrek Verstappen en ziet gesprekken met drie topteams
Net binnen
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie
- 1 uur geleden
Engel vereert om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"
- 1 minuut geleden
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 57 minuten geleden
Oud-collega Hamilton zaait twijfels rond de Brit: 'Prestaties nemen af'
- 2 uur geleden
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
- 2 uur geleden
Verstappen treft rivaal Engel na rel in 2025: 'Ik ken hem, dat was stom commentaar'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Vandaag 07:00
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april