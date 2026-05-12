Formation lap of the 2025 24h Nurburgring

Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld

Alles wat jij moet weten over de 24h Nürburgring met Verstappen Racing en record GT3-veld

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Dit weekend is het eindelijk zover: de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, één van de meest uitdagende sportevenementen die je je maar kunt bedenken. Max Verstappen doet mee met zijn eigen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing en hoopt natuurlijk de overwinning te pakken. GPFans zet op een rijtje wat jij moet weten voor de 24h Nürburgring.

161 auto's staan ingeschreven op de Nürburgring Nordschleife. 41 hiervan vinden we in de SP 9-klasse voor GT3-auto's. Dit is de snelste klasse en we kunnen ervanuit gaan dat de algemene winnaar van de 24h Nürburgring uit de SP 9 zal komen. Verstappen Racing vinden we dus ook in deze klasse, maar het zit bomvol met talent en ervaren teams. De hele race overleven is al een lastige opgave, laat staan dat je deze ook nog probeert te winnen. Om maar even een voorbeeld te geven van hoe onvoorspelbaar deze wedstrijd is: van de 53 verreden edities, is degene die gestart is vanaf pole position 23 keer uitgevallen.

161 auto's, 23 verschillende klasses en een boel concurrentie voor Verstappen

De volledige inschrijflijst van 161 auto's kun je hier vinden.

BMW komt naar de Nürburgring als regerend winnaar en zal sterk voor de dag komen met drie auto's vol met fabriekscoureurs. Porsche mogen we ook niet vergeten met het welbekende team van Manthey. Audi zal eveneens meedingen om de zege met onder andere Christopher Haase, die prachtige gevechten met Verstappen aanging in NLS2 en de 24h Qualifiers. Lees hier alles over de rivalen van de viervoudig F1-kampioen.

Verstappen rijdt uiteraard niet in zijn eentje in de door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG. Hij wordt vergezeld door Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella die ieder erg succesvol en ervaren zijn met het Duitse merk. Lees hier meer over de teamgenoten van de Limburger.

De 161 auto's zijn verdeeld over maar liefst 23 verschillende klasses. De grootste is dus de SP 9-klasse met 41, een record GT3-veld in de 24h Nürburgring. Wat alle klasses betekenen, kun je hier vinden.

Verstappen is overigens niet de enige Nederlander in het veld. Er zullen nog eens 25 landgenoten van hem meedoen. Lees hier over alle Nederlanders in de 24h Nürburgring, waaronder Jeroen Bleekemolen, Tom Coronel en voormalig winnaar Duncan Huisman.

Omdat er zo veel verschillende klasses zijn op de Nürburgring, is er ruimte voor de gekste auto's die je je maar kunt bedenken. Zo doet er een stationwagen-versie van een GT3-BMW mee, maar ook de relatief slome Dacia Logan. Lees hier alles over de bijzondere auto's die we op de grid gaan zien.

Balance of Performance, uitblijven van safety cars en andere aparte regels

Eén van de redenen dat de 24h Nürburgring zo onvoorspelbaar is, is omdat er gebruik wordt gemaakt van Balance of Performance (BoP) in de GT3-racerij. Het zorgt ervoor dat er niet een merk is dat veruit de beste bolide ontwikkelt en wegloopt van de andere fabrikanten. Dit zou tot torenhoge kosten leiden. De organisatie probeert de rondetijden van de GT3-wagens zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. Hoe het precies werkt, lees je hier.

De BoP is tussen de 24h Qualifiers en de aankomende 24h Nürburgring aangepast. Zo hebben de Aston Martin, Ferrari, Lamborghini en McLaren meer vermogen gekregen, terwijl er niets is veranderd bij de AMG van Verstappen. Lees hier alles over de recente technische wijzigingen.

Balance of Performance is iets dat we niet kennen in de Formule 1, maar er zijn wel meer reglementen op de Nürburgring die anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan de hantering van slow zones en de Code 60, waardoor er geen safety cars zijn. Of de pitstops waarvan de duur afhangt van hoe lang je stint is geweest. Hier lees je meer over de aparte regels die Verstappen gaat tegenkomen.

Tijdschema, waar te zien en weersverwachting

Het evenement begint aankomende donderdag. Dit is het volledige tijdschema.

SessieDagTijdLengte
Eerste kwalificatieDonderdag 14 mei13:15 - 15:152 uur
Tweede kwalificatieDonderdag 14 mei20:00 - 23:303 uur en 30 minuten
Top Qualifying 1Vrijdag 15 mei10:15 - 10:4530 minuten
Top Qualifying 2Vrijdag 15 mei11:05 - 11:3530 minuten
Derde kwalificatieVrijdag 15 mei12:00 - 13:051 uur en 5 minuten
Top Qualifying 3Vrijdag 15 mei13:35 - 14:351 uur
Warm UpZaterdag 16 mei10:00 - 11:001 uur
RaceZaterdag 16 mei
Zondag 17 mei		15:00 - 15:0024 uur

De 'normale' kwalificatiesessies fungeren als vrije trainingen voor de GT3-deelnemers. De kwalificatiesessies bepalen namelijk alleen de startopstelling voor de tweede en derde startgroepen. De startopstelling van de eerste startgroep - voor de klasses SP 9, AT1, SP-X en SP-Pro - wordt bepaald in Top Qualifying. Dit is vergelijkbaar met Q1, Q2 en Q3 uit de Formule 1, maar dan met een twist. Lees hier over hoe de startposities van Verstappen en zijn rivalen bepaald gaan worden.

De kwalificaties zullen te zien zijn op het YouTube-kanaal van GPFans. De race wordt uitgezonden op Viaplay en op het YouTube-kanaal van de 24h Nürburgring.

Ga je zelf naar de Nürburgring om de race naast de baan te volgen? Zorg er dan voor dat je genoeg truien, vesten, jassen en paraplu's bij je hebt. Het wordt namelijk koud en regenachtig. Bekijk hier de weersverwachting.

Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
