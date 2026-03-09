Max Verstappen heeft zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring officieel bevestigd. De Limburger maakt in mei zijn debuut in de befaamde uithoudingsslag en doet dat niet alleen. Wie zijn de drie teamgenoten waarmee hij de koe bij de horens gaat pakken op Duitse bodem?

De kogel is door de kerk: Verstappen gaat dit jaar zijn droom laten uitkomen met deelname aan de beruchte 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander doet dat vanzelfsprekend niet alleen. Hij gaat de strijd aan samen met drie andere heren: Jules Gounon [Andorra/Frankrijk], Dani Juncadella [Spanje] en Lucas Auer [Oostenrijk]. Om je een beeld te geven met wie Verstappen te maken heeft tijdens zijn uitstapje, helpen we je een beetje op weg.

Wie is Jules Gounon?

Gounon is 30 jaar oud, maar heeft er al tien seizoenen in de GT3-racerij opzitten. Hij werd in 2017 kampioen in de ADAC GT Masters met een Corvette van Callaway Competition, voordat hij in 2022 en 2023 twee achtereenvolgende titels op zijn naam schreef met Mercedes-AMG in de GT World Challenge Europe Endurance Cup. De Andorrees won tweemaal de CrowdStrike 24 Hours of Spa en driemaal de Meguiar's Bathurst 12 Hour naast een klassezege in de Rolex 24 at Daytona. Gounon is niet alleen een Mercedes-fabriekscoureur, maar rijdt daarnaast in de Hypercar van Alpine in het FIA World Endurance Championship.

Wie is Dani Juncadella?

De naam Dani Juncadella klinkt Formule 1-fans misschien iets bekender in de oren. Het neefje van voormalig Minardi-coureur Luis Pérez-Sala verreed in 2014 een aantal vrije trainingen voor Force India en is tegenwoordig simulatorcoureur van het Aston Martin F1-team. Hij mag zich ondertussen ook een veteraan in de GT3-racerij noemen. In 2022 won Juncadella samen met Gounon de 24 Uur van Spa en het GT World Challenge Europe Endurance Cup-kampioenschap, voordat ze samen de GTD Pro-zege pakten op Daytona. De Spanjaard is daarnaast een winnaar in de DTM en de LMGT3-klasse van het FIA World Endurance Championship. Naast dat hij ervaren is met de AMG, was hij een fabriekscoureur van Corvette en is hij nu overgestapt naar Genesis Magma.

Wie is Lucas Auer?

Een van de meest opvallende namen in zijn line-up is Lucas Auer. De Oostenrijker is een gevestigde naam in de GT-wereld en een officieel fabriekscoureur van Mercedes-AMG. Auer is de zoon van Claudia Berger en daarmee de neef van voormalig Formule 1-legende Gerhard Berger. Hoewel hij uit een bekende racefamilie komt, heeft hij zijn eigen sporen in de sport ruimschoots verdiend. Hij brak definitief door in de DTM, waar hij sinds 2015 actief is. In die klasse verzamelde hij tot en met het seizoen 2025 elf overwinningen en 27 podiumplaatsen. Vooral vorig jaar was hij uiterst succesvol; hij eindigde het kampioenschap als vice-kampioen na zeges in Oschersleben en op de Lausitzring voor Mercedes-AMG Team Landgraf. Ook voor Verstappen is hij geen onbekende: in 2014 streden de twee heren tegen elkaar in het FIA Formula 3 European Championship in 2014. Verstappen werd derde in het kampioenschap, Auer vierde.

