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Credit for photo: Gruppe C

Stewards Nürburgring bevestigen diskwalificatie Red Bull-Lamborghini, plekje winst voor Verstappen

Credit for photo: Gruppe C — Foto: © IMAGO
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Stewards Nürburgring bevestigen diskwalificatie Red Bull-Lamborghini, plekje winst voor Verstappen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het mocht even duren - 26 dagen na de finish om precies te zijn -, maar de definitieve uitslag van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring is eindelijk binnen. De diskwalificatie van de nummer-84-Lamborghini, die van Red Bull Team ABT met Mirko Bortolotti, Luca Engstler en Patric Niederhauser, is bevestigd. De V10-bolide was als tweede gefinisht en dus schuift iedereen achter de winnaar een plekje op.

De 24h Nürburgring van twee weken geleden was een ware uitputtingsslag waarbij het ene na het andere topteam uit de SP 9-klasse voor GT3-auto's moest opgeven of in andere problemen verzeild raakte. Met nog ruim achttien uur op de klok kwamen de door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG's ruim aan de leiding, toen hun enige overgebleven rivaal een ronde te laat naar binnenkwam voor regenbanden. Deze Walkenhorst-Aston Martin van Mattia Drudi, Christian Krognes en Nicki Thiim zou uiteindelijk als derde het zwart-witgeblokt zien. De overwinning ging naar de nummer-80-Ravenol-AMG van Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz, nadat de nummer-3-Verstappen Racing-AMG van Lucas Auer, Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen een kapotte aandrijfas opliep met nog drie uur te gaan.

Onregelmatigheden bij technische controle van zes GT3-auto's

Bortolotti, Engstler en Niederhauser waren als tweede aan de finish gekomen. De eerstgenoemde begon vanaf pole position, maar kreeg een tikje van Juncadella bij de start. Door een lekke band en een extra omloop over de Grand Prix-Strecke verloren ze ruim drie minuten. Uiteindelijk was het verschil met de winnende Ravenol-bolide geslonken tot 46 seconden, maar vanwege een Code 60-overtreding was de officiële marge 2 minuten en 12 seconden.

Het trio van Red Bull Team ABT heeft die P2 echter niet behouden, want deze werd naast de nummer-80-Ravenol-AMG (P1), nummer-34-Walkenhorst-Aston Martin (P3), nummer-99-ROWE BMW (P4), nummer-24-Lionspeed GP-Porsche (P6) en nummer-67-Haupt-Mustang (P8) op de rollenbank getest, en daar kwamen 'onregelmatigheden' uit.

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Hogere topsnelheid met minder pk in de race?

De Lamborghini Huracán GT3 EVO2 van Bortolotti, Engstler en Niederhauser had meer vermogen tot haar beschikking dan was toegestaan volgens de zogeheten Balance of Performance. Zelfs bij de toegestane afwijking van maximaal twee procent produceerde de wagen te veel pk.

De wedstrijdleiding was er gedurende de race al van bewust dat er waarschijnlijk iets niet helemaal zuiver was bij de Lamborghini. Die liep namelijk in de race harder op de rechte stukken dan tijdens de kwalificaties, terwijl volgens de BoP er minder vermogen gebruikt had kunnen worden tijdens de race. Aangezien het om een technische overtreding gaat, zijn Bortolotti, Engstler en Niederhauser gediskwalificeerd.

Achter winnaars Engel, Martin, Schiller en Stolz is Aston Martin-trio Drudi, Krognes en Thiim de nieuwe nummer twee in de 24h Nürburgring. Het laatste plekje op het podium gaat nu naar de ROWE-BMW-crew van Dan Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde en Dries Vanthoor. Al maakt het voor Verstappen zelf eigenlijk helemaal niks uit, zijn Verstappen Racing-AMG schuift op van P19 naar P18 binnen de SP 9-klasse.

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