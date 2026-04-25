In de GT3-racerij is de zogenaamde Balance of Performance (BoP) een cruciaal mechanisme om verschillende auto-ontwerpen competitief te houden. Ook Max Verstappen krijgt direct met dit complexe pakket aan regels te maken tijdens zijn aanstaande debuut in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Waar in de Formule 1 de technologische wapenwedloop tussen de teams vaak de doorslag geeft, draait het in de GT3-klasse juist om het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor alle deelnemende fabrikanten.

De GT3-categorie kenmerkt zich door een grote diversiteit aan voertuigen, variërend van bolides met de motor voorin, in het midden of achterin het chassis. Zonder ingrijpen zouden de natuurlijke aerodynamische en mechanische verschillen tussen bijvoorbeeld een V8-turbomotor en een atmosferische zescilinder boxermotor ertoe leiden dat één specifieke fabrikant dominant wordt. De internationale autosportfederatie FIA en GT3-licentiehouder SRO Motorsports Group gebruiken de Balance of Performance dan ook specifiek om dit te voorkomen en de competitie voor zowel teams als fans aantrekkelijk te houden.

Succes van GT3

Een belangrijk nevendoel van dit systeem is het tegengaan van torenhoge ontwikkelingskosten, omdat fabrikanten niet continu miljoenen hoeven te investeren in technische updates om vooraan mee te kunnen doen. Over de hele wereld is te zien dat het concept een enorm succes is met tientallen GT3-kampioenschappen die ieder weer tientallen GT3-auto's in het veld hebben. Tevens zijn er momenteel zo'n dertien fabrikanten echt actief in de GT3-racerij, mede dankzij de recente toevoegingen van Ford en Corvette. Toyota zal binnenkort Lexus vervangen met de hagelnieuwe GR GT.

Technische uitvoering van de Balance of Performance

De uitvoering van de BoP gebeurt via het nauwkeurig aanpassen van diverse parameters op de gehomologeerde auto's. Zo kan er extra ballast toegevoegd aan het minimumgewicht om het weggedrag en de acceleratie van de snellere modellen te beïnvloeden. Bij atmosferische motoren wordt het maximale vermogen direct ingeperkt door luchtinlaatrestrictors met een specifieke diameter te monteren, terwijl bij turbomotoren de maximale turbodruk elektronisch wordt gereguleerd. Er is nog veel meer waar de organisatoren aan kunnen sleutelen om de totale racesnelheid tussen de verschillende merken te balanceren. In theorie zorgt dit systeem ervoor dat alle auto's nagenoeg dezelfde rondetijd kunnen noteren op een specifiek circuit.

In de basis zullen er altijd auto's zijn met specifieke sterke kanten en bepaalde zwaktes. Zo stond de Ferrari 458 Italia GT3 vroeger bekend om zijn hoge topsnelheid op circuits als Monza en staat de Mercedes-AMG GT3, zoals die van Verstappen, bekend om zijn stabiliteit. Ieder model heeft een bepaalde prestatie waar deze in uitblinkt, maar over een gehele ronde is het dus de bedoeling dat de tijden nagenoeg gelijk blijven.

Door dit voortdurende finetunen van de data zitten de auto's in de GT3-racerij extreem dicht bij elkaar. Omdat de prestaties via de Balance of Performance kunstmatig worden genivelleerd, verschuift de focus op het circuit uiteindelijk volledig naar de vaardigheid van de coureurs en de strategische keuzes van het team.

De Balance of Performance verandert niet alleen tussen evenementen door, maar de organisatie heeft zelfs de macht om dat tussen sessies te doen. Het komt zelfs vaker wel dan niet voor dat de BoP wordt gewijzigd tussen een kwalificatie en een race. Dat merkte ook Verstappen bij de afgelopen ADAC 24h Qualifiers, toen de rake werd aangepast tussen de kwalificatie en de race van zaterdag.

Wat kan er allemaal veranderd worden op de Nürburgring?

Via documenten van de organisatie ADAC Nordrhein kan GPFans inzien welke parameters er allemaal gewijzigd kunnen worden aan de GT3-bolides die rondrijden in de SP 9-klasse op de Nürburgring. Wij zetten ze hieronder op een rijtje.

- Minimumgewicht van de auto

- Maximum volume van de brandstoftank

- Maximum volume dat bijgetankt mag worden

- Restrictor voor de motor (alleen atmosferische motoren)

- Turbodruk (alleen motoren met een turbo)

- Hoek van de achtervleugel (met 1° speling)

- Rake (met 0.12° speling)

- Camber (met 0.3° speling)

Rake is het verschil in rijhoogte tussen voor en achter. Camber is de verticale hoek waaronder de wielen staan ten opzichte van het wegdek.