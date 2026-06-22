Liam Lawson stelt dat zijn korte periode bij het hoofdteam van Red Bull Racing gedoemd was te mislukken door een gebrek aan voorbereiding en drastische experimenten met de auto. Volgens de huidige coureur van zusterteam Racing Bulls was de wagen in 2025 nagenoeg onbestuurbaar en was ook toenmalig teamgenoot Max Verstappen ontevreden over het materieel.

De Nieuw-Zeelander volgde begin vorig jaar Sergio Pérez op, maar werd na tegenvallende prestaties in Australië en China alweer teruggezet naar het zusterteam uit Faenza. Lawson benadrukt in de High Performance-podcast dat hij met een enorme achterstand aan zijn avontuur begon. "Ik heb voor het seizoen begon een halve dag in Jerez gereden en zelfs de wintertest in Bahrein was erg gehinderd door problemen. Ik ging het eerste raceweekend gewoon heel onvoorbereid in."

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Domme fouten in Australië

De marges in de Formule 1 lieten vorig seizoen weinig ruimte voor fouten. "Als ik drie tienden achter Max zat, lag ik er in Q1 al zo'n beetje uit. Het zat zo dicht bij elkaar", verklaart hij over hoe competitief het veld was in 2025. Lawson herinnert zich de laatste kwalificatie met de grondeffectauto's in Abu Dhabi nog goed. "Ik miste Q3, maar er zaten zeven auto's binnen één tiende in het middenveld. Het was niet normaal." Terugblikkend naar het begin van het seizoen, miste de voormalig Red Bull-coureur de derde vrije training in het raceweekend in Melbourne door een motorprobleem. "Ik ging de kwalificatie in zonder op de zachte band te hebben gereden en toen maakte ik fouten. Ik probeerde het gebrek aan voorbereiding goed te maken, blokkeerde en schoot van de baan. Dat zijn domme fouten die ik normaal nooit maak."

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Radicale ommezwaai in China

Het daaropvolgende raceweekend in China betrof een sprintrace op een circuit waar de Lawson nog nooit eerder had geracet. Zowel hijzelf als Verstappen worstelde hevig met de RB21. "Gezamenlijk waren we op dat moment helemaal niet blij met de auto. Max was niet blij, iedereen had zoiets van: 'dit werkt niet'", herinnert Lawson zich. Om een uitweg te vinden, besloot de renstal op zaterdagavond om de wagen volledig om te gooien en hem vanuit de pitstraat te laten starten. "We besloten de auto radicaal te veranderen. We deden een gigantische aanpassing die je normaal nooit in een raceweekend zou doen, een normale verandering keer tien", zo blikt hij terug op Shanghai.

De gok pakte desastreus uit en Lawson eindigde als twaalfde. "Het was waardeloos voor die sprint, de auto was zo moeilijk te besturen en vernietigde onze race. Maar eerlijk gezegd kon het me op dat moment niet schelen, want ik dacht: er is een reden dat we dit hebben gedaan." Het experiment was hem gepresenteerd als een test voor de toekomst, maar een toekomst bij het hoofdteam bleek er niet te zijn. Na simulatorwerk in het Verenigd Koninkrijk viel het doek. "Op de maandag [na China] kreeg ik een telefoontje: 'we gaan je vervangen'. Ik dacht: waarom hebben we dit [experiment] dan gedaan? Als je me voor de race had verteld dat we deze gekke auto zouden inzetten voor mijn laatste race in een Red Bull, wat denk je dan dat ik had gezegd?".

Lawson kreeg steun van Verstappen

Na zijn abrupte vertrek kreeg hij opvallend veel steun van Verstappen, die het intern oneens was met de beslissing van de teamleiding en de actie online zelfs bestempelde als een paniekreactie. Zelf had Lawson weinig tijd om de klap te verwerken, aangezien hij direct in een ruil met Yuki Tsunoda moest instappen bij Racing Bulls, wat we toen kenden als VCARB, voor de Grand Prix op Suzuka. "Ik had letterlijk de week erna Japan, dus ik had gewoon geen tijd om dit alles te verwerken of erover na te denken. Ik moest naar VCARB en me voorbereiden om zo goed mogelijk te presteren, maar het maakte die hele ervaring behoorlijk zwaar", besluit Lawson.

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