De Formule 1 moet zo snel mogelijk een streep zetten door de veelbesproken ADUO-reglementen. Niet alleen omdat Red Bull Ford en Max Verstappen er momenteel de dupe van zijn, maar vooral omdat het systeem haaks staat op de filosofie achter de budgetcap. De FIA probeert met ADUO een probleem op te lossen dat zij enkele jaren geleden zelf al heeft opgelost. Daardoor ontstaat een dubbel controlesysteem dat de koningsklasse eerder oneerlijker dan eerlijker maakt.

Het Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem werd bedacht vanuit een begrijpelijke gedachte. De nieuwe motorreglementen van 2026 zijn enorm complex en de FIA wilde voorkomen dat één fabrikant vanaf dag één een onoverbrugbare voorsprong zou opbouwen. Achterblijvende leveranciers krijgen daarom extra ontwikkelingsmogelijkheden om de verschillen sneller te dichten. Dat klinkt sympathiek, maar de praktijk laat zien dat goede bedoelingen niet automatisch tot goede regelgeving leiden.

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Het grootste manco van het systeem is dat de FIA slechts naar één onderdeel van de power unit kijkt: de verbrandingsmotor. Daarmee wordt een krachtbron beoordeeld alsof we nog vóór 2014 leven. In werkelijkheid wordt het prestatieniveau bepaald door de samenwerking tussen de V6, de elektromotor, de batterij, de software en de energieterugwinning. Wie uitsluitend de verbrandingsmotor beoordeelt, meet dus niet de motor, maar slechts een onderdeel ervan.

Juist daardoor ontstaat de bizarre situatie waarin Red Bull Ford volgens de officiële ADUO-index de sterkste motor bezit, terwijl teambaas Laurent Mekies ziet dat Mercedes op de baan juist tienden van seconden per ronde wint op basis van motorvermogen. Dat verschil is enorm. Toch krijgt Mercedes extra ontwikkelingsruimte en Red Bull niet. Dan is de conclusie onvermijdelijk: het meetsysteem weerspiegelt de werkelijkheid niet. Maar zelfs als de FIA morgen een perfecte meetmethode zou ontwikkelen, blijft de fundamentele vraag overeind: waarom bestaat ADUO eigenlijk?

Sinds de invoering van de budgetcap beschikken alle fabrikanten immers over een vergelijkbaar financieel ontwikkelingsbudget. De Formule 1 heeft daarmee bewust afscheid genomen van het tijdperk waarin de grootste portemonnee automatisch de snelste auto opleverde. Dat was precies het doel van de budgetcap: de competitie eerlijker maken door de financiële verschillen te verkleinen, terwijl de achterveldteams meer kosten mogen maken. Daarmee zou de rol van de FIA eigenlijk moeten stoppen.

Het zou vervolgens aan de fabrikanten zelf moeten zijn om te bepalen hoe zij hun beschikbare budget besteden. Heeft een team een zwakke batterij? Dan investeert het daarin. Mist een fabrikant motorvermogen? Dan kiest men voor verbeteringen aan de verbrandingsmotor. Zijn de problemen softwarematig? Dan gaat het geld naar nieuwe simulaties en programmeurs. Dat is ondernemerschap. Dat is competitie. En vooral: dat is precies waar de Formule 1 altijd om heeft gedraaid. Met ADUO doet de FIA echter meer dan alleen het budget begrenzen. De autosportbond bepaalt indirect ook waaraan een fabrikant zijn geld mag uitgeven. Daarmee verschuift de rol van scheidsrechter naar medespeler. De regelgever beïnvloedt actief de technische ontwikkeling van de deelnemers, terwijl dat juist de verantwoordelijkheid van de teams zelf zou moeten zijn. Dat maakt het systeem principieel verkeerd.

Een F1-team kan immers exact weten waar zijn zwakte zit, maar krijgt vervolgens te horen dat hij juist op dat onderdeel niet of nauwelijks verder mag ontwikkelen. Andersom kunnen concurrenten extra ontwikkelingsruimte ontvangen voor een probleem dat in werkelijkheid misschien helemaal niet hun grootste beperking is. Zo ontstaat een kunstmatige competitie waarin regelgeving belangrijker wordt dan technische inventiviteit en eerlijkheid. Bovendien verdwijnt een belangrijk onderdeel van de Formule 1-identiteit. De koningsklasse is altijd een wedstrijd geweest tussen niet alleen de beste coureurs, maar ook de beste engineers ter wereld. Innovatie, creativiteit en slimme technische oplossingen vormen al decennialang het hart. Iedere extra laag regelgeving die bepaalt hoe teams hun ontwikkeling moeten inrichten, haalt juist een stukje van dat karakter weg.

Voor Max Verstappen zijn de gevolgen ondertussen tastbaar. De viervoudig wereldkampioen rijdt in een Red Bull die aan het begin van het seizoen nog aanzienlijk te zwaar was en wacht op een omvangrijk upgradepakket. Terwijl de Oostenrijkse formatie op meerdere vlakken probeert terrein goed te maken, wordt de motorontwikkeling juist afgeremd door een systeem dat volgens de praktijk een verkeerde conclusie trekt. De Limburger strijdt daardoor niet alleen tegen zijn concurrenten, maar ook tegen regelgeving die Red Bull beperkt. En precies daar wringt de schoen.

Een wereldkampioenschap als de Formule 1 hoort achterstanden niet kunstmatig te creëren of in stand te houden. Zij moet eerlijke randvoorwaarden scheppen waarbinnen de beste engineers en coureurs het verschil maken. De budgetcap doet dat al. ADUO voegt daar niets aan toe. Sterker nog, het werkt het alleen maar tegen door middel van extra complexiteit, discussie en een grote kans op een verkeerde benchmark.

Daarom zou de Formule 1 een duidelijke keuze moeten maken. Wil de FIA actief blijven sturen welke fabrikanten extra ontwikkelingsruimte krijgen, schaf dan de budgetcap af en accepteer dat de bond zich inhoudelijk met de technische ontwikkeling bemoeit. Maar zolang iedere fabrikant al aan hetzelfde financiële plafond is gebonden, hoort de FIA niet óók nog te bepalen waar dat geld precies aan besteed mag worden. Wie gelooft in een eerlijke competitie, kan eigenlijk maar tot één conclusie komen: de budgetcap en ADUO kunnen niet logisch naast elkaar bestaan.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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