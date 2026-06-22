Mekies wijst naar status Verstappen: "Er valt altijd veel te bespreken"
Mekies wijst naar status Verstappen: "Er valt altijd veel te bespreken"
Ook Red Bull wacht nog altijd op de bevestiging van Max Verstappen dat hij ook de komende jaren voor het Oostenrijkse team zal rijden, zo meldt het Duitse Bild. Laurent Mekies wijst naar de zomerstop, waarbij Verstappen in het uiterste geval zijn clausule zou kunnen activeren om op die manier aan de slag te gaan bij een ander team.
Hoewel Verstappen momenteel geen rol van betekenis speelt in de titelstrijd, is de Nederlander toch één van de grote gespreksonderwerpen anno 2026. De viervoudig kampioen heeft nog altijd een doorlopende verbintenis met Red Bull, waardoor hij tot en met 2028 aan het team is verbonden, maar hij kan door diverse ontsnappingsclausules tussentijds vertrekken. Daarbij is zijn positie in het klassement van vitaal belang: zo mag Verstappen rondkijken als hij buiten de top twee van het kampioenschap staat tijdens de zomerstop.
Leiding Red Bull ligt niet op één lijn over Verstappen
De leiding van Red Bull heeft zich inmiddels gemengd in de situatie. Daarbij zou de Thaise meerderheidsaandeelhouder Chalerm Yoovidhya voornemens zijn Verstappen alles aan te bieden om hem bij het team te houden. Oliver Mintzlaff, sportief directeur van Red Bull, en Helmut Marko zijn juist van mening dat er niemand groter is dan Red Bull. Wel stelde Marko in 2022, toen oprichter Dietrich Mateschitz overleed: "Het verlies van Max Verstappen zou het ergste zijn wat het merk Red Bull zou kunnen overkomen."
Mekies wil gesprekken afwachten
Ook teambaas Mekies hoopt dat Verstappen één van zijn wagens zal blijven besturen, maar onthult in gesprek met het medium ook dat hij niet weet wat de toekomst zal brengen: "Er valt altijd veel te bespreken. Dit soort gesprekken zijn altijd belangrijk, waarbij alle partijen hun standpunten presenteren."
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