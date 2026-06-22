Audi zet ook vraagtekens bij gedupeerd Red Bull: "We moeten iets doen"

De Formule 1 zou er goed aan doen om het nieuwe reglement rondom motorontwikkeling te herzien, stelt Mattia Binotto. De huidige CEO en teambaas van het Audi F1-team stelt voor om het zogeheten ADUO-systeem te baseren op de stand in het constructeurskampioenschap, vergelijkbaar met de regels voor aerodynamische ontwikkeling.

Het huidige systeem, voluit Additional Development and Upgrade Opportunities, is dit seizoen nieuw geïntroduceerd om de prestaties van de verschillende power units dichter bij elkaar te brengen. De FIA meet hiervoor de prestaties van de verbrandingsmotor. Fabrikanten die een achterstand van meer dan vier procent hebben op de best presterende motor, krijgen twee extra mogelijkheden voor upgrades. Audi valt momenteel in die categorie, aangezien de Duitse fabrikant in zijn debuutjaar kampt met een gebrek aan motorvermogen ten opzichte van de concurrentie. Red Bull Ford, ondanks dat het Oostenrijkse team vierde staat bij de constructeurs, zou de benchmark zijn en dus meer vermogen produceren dan Mercedes en Ferrari.

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Twijfels over de meetmethode

Ondanks dat Audi profiteert van de huidige opzet, zet Binotto vraagtekens bij de meetmethode, die momenteel dus Red Bull Ford erg benadeeld. "We hebben prima sensoren op de auto zitten om het verschil in vermogen te meten. Dus is het principe van de ADUO, gebaseerd op het verschil in kilowatts, de juiste benadering? Daar kunnen we over discussiëren", aldus de Italiaan tegenover onder andere GPFans. Het huidige systeem kijkt namelijk puur naar vermogen van de verbrandingsmotor - iets wat in F1 overigens in kilowatt in plaats van pk wordt gemeten. Het leidt momenteel tot veel discussie in de paddock. "Toen we de motorreglementen bespraken, wat was toen de manier om het te beoordelen? Er is gekozen voor pure kilowatts. Is dat de juiste manier?"

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Vergelijking met het chassis

Binotto trekt daarbij de vergelijking met de regels voor het chassis. Sinds enkele jaren wordt de tijd voor windtunneltests en computersimulaties verdeeld via een glijdende schaal, waarbij het slechtst presterende team de meeste ontwikkelingstijd krijgt en de kampioen de minste. "Er is ook een soort ADUO voor het chassis, wat we anders noemen, maar het komt erop neer dat als je achterstaat in het kampioenschap, je meer tijd krijgt in de windtunnel. Dat is een manier om de teams dichter bij elkaar te brengen", legt hij uit. De Audi-teambaas ziet een vergelijkbaar model voor de power units wel zitten. "Misschien moeten we iets doen wat erg lijkt op het chassis, waarbij je het baseert op de stand van voorgaande seizoenen. Als het doel is om het veld dichter bij elkaar te brengen, is dat misschien wel de meest logische weg. Dan heb je een eenduidig systeem voor zowel het chassis als de krachtbronnen. De beste teams hebben dan geen voordeel en de langzaamste fabrikanten krijgen wat meer kansen."