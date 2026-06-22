Het is dan eindelijk raceweek voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Europa krijgt te maken met een hittegolf. Ook op de Red Bull Ring zal het erg warm worden. Mercedes maakt zich zorgen dat de batterijproblemen daarom alleen maar erger gaan worden. Liam Lawson blikt ondertussen terug op zijn korte stint bij het Red Bull-hoofdteam en verklaart wat er nou eigenlijk misging. Lando Norris gaat al in op zijn pensioenplannen, terwijl Lewis Hamilton en Max Verstappen zich bekommeren om de toekomst van de autosport met de uit de hand gelopen kosten. Verder gaat Carlos Sainz in op het Red Bull-contract van Verstappen en maakt Kevin Magnussen niet bepaald vrienden tijdens zijn NASCAR-debuut.

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'Mercedes vreest aankomende Grands Prix voor nog grotere batterijproblemen'

Mercedes kampt momenteel met ernstige betrouwbaarheidsproblemen rondom de batterij van de Formule 1-power unit, waarbij oververhitting een boosdoener kan zijn. Omdat de temperaturen de komende zomermaanden oplopen, is de vrees dat de uitvalbeurten bij het fabrieksteam en klantenteams de komende races alleen maar zullen toenemen. Lees hier het hele artikel over de zorgen van Mercedes voor de volgende Formule 1-races.

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Sainz wijst naar uitzondering in contract Verstappen: 'Dat staat in zijn contract'

Volgens Carlos Sainz heeft Max Verstappen zijn contract goed uitonderhandeld. De Spanjaard wijst naar de verplichte marketingactiviteiten die alle coureurs voor hun teams moeten uitvoeren, behalve de viervoudig wereldkampioen, die dat simpelweg uit zijn verbintenis heeft laten halen. Lees hier het hele artikel over het Red Bull-contract van Max Verstappen.

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Magnussen in verhitte discussie na NASCAR-race: "Wat de f*ck is jouw probleem?!"

Voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen kende afgelopen weekend een verhit onderonsje met Noah Gragson. Het duo kwam tijdens de NASCAR Cup Series op het stratencircuit van Coronado met elkaar in aanraking, waarna Gragson na afloop toch even tekst en uitleg kwam halen bij de Deen. Die was daar echter niet van gediend. Lees hier het hele artikel over het NASCAR-debuut van Kevin Magnussen.

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Hamilton en Verstappen luiden noodklok en roepen FIA op tot verandering: "Het is belachelijk"

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn allebei van mening dat de autosport momenteel veel te duur is geworden voor jong talent. De twee wereldkampioenen roepen de FIA en de Formule 1 op om in te grijpen en de autosport toegankelijker te maken, waarbij zij specifiek wijzen op de torenhoge kosten in de kartsport. "Ik heb er niet echt tijd in gestoken om ernaar te kijken, want het is iets dat naar mijn mening constant de verkeerde kant op gaat. Er is geen verantwoordingsplicht wat betreft de mensen die deze organisaties of deze sporten leiden. Ik weet niet hoe, maar er moet een manier komen om het toegankelijk te maken, en het is belachelijk", aldus Hamilton tegenover Autosport. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton en Max Verstappen over de kosten van autosport.

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Lawson blikt terug op desastreuze twee races bij Red Bull Racing: "Verstappen was niet blij"

Liam Lawson stelt dat zijn korte periode bij het hoofdteam van Red Bull Racing gedoemd was te mislukken door een gebrek aan voorbereiding en drastische experimenten met de auto. Volgens de huidige coureur van zusterteam Racing Bulls was de wagen in 2025 nagenoeg onbestuurbaar en was ook toenmalig teamgenoot Max Verstappen ontevreden over het materieel. Lawson benadrukt in de High Performance-podcast dat hij met een enorme achterstand aan zijn avontuur begon. "Ik heb voor het seizoen begon een halve dag in Jerez gereden en zelfs de wintertest in Bahrein was erg gehinderd door problemen. Ik ging het eerste raceweekend gewoon heel onvoorbereid in." Lees hier het hele artikel over Liam Lawson die terugblikt op zijn korte periode bij het Red Bull-hoofdteam.

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Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"

Lando Norris sluit uit dat hij net als Lewis Hamilton tot in de veertig actief blijft in de Formule 1. De regerend wereldkampioen wil de koningsklasse in de toekomst eerder verlaten om een gezin te stichten. Hoewel de coureur van McLaren nog een langlopend contract heeft, benadrukt hij dat hij niet zijn halve leven in een racewagen wil doorbrengen. Gevraagd of hij zichzelf op de leeftijd van Hamilton nog ziet racen, is zijn antwoord stellig. "Geen schijn van kans", aldus de regerend wereldkampioen die dit seizoen met startnummer 1 rijdt, tegenover ESPN. "Misschien heb ik het mis. Maar ik wil kinderen en ik wil hier weg." Lees hier het hele artikel over de F1-toekomst van Lando Norris.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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