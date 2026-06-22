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Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

Sainz wijst naar uitzondering in contract Verstappen: 'Dat staat in zijn contract'

Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock — Foto: © IMAGO
1 reactie

Sainz wijst naar uitzondering in contract Verstappen: 'Dat staat in zijn contract'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Carlos Sainz heeft Max Verstappen zijn contract goed uitonderhandeld. De Spanjaard wijst naar de verplichte marketingactiviteiten die alle coureurs voor hun teams moeten uitvoeren, behalve de viervoudig wereldkampioen, die dat simpelweg uit zijn verbintenis heeft laten halen.

De coureurs hebben, los van hun raceactiviteiten, ook veel sponsorverplichtingen. Het zorgt voor de nodige inkomsten, waarmee de rijders hun racecarrière kunnen bekostigen. Toch leiden die verplichtingen vaak af van het echte werk, maar de coureurs weten ook dat ze niet zonder kunnen. Voor gerenommeerde namen hoeft dat echter geen spelbreker te zijn; zij kunnen het zich simpelweg veroorloven om zonder de verplichte marketingactiviteiten rond te rijden.

Activiteiten buiten F1 om

Sainz grapt in gesprek met Mundo Deportivo dat hij een kartrace tussen de huidige Formule 1-coureurs zou winnen. Tegelijkertijd onderstreept hij dat dit soort uitstapjes eigenlijk niet mogelijk zijn vanwege het drukke schema van een Formule 1-coureur. "Ik denk dat dat in een kampioenschap van 24 races, met alle marketing en interviews die we doen, onmogelijk is. Geen enkele coureur zou dat aankunnen", zo concludeert Sainz.

Verstappen heeft uitzondering in contract staan

Toch is er één coureur die dat wel zou kunnen: "Nou ja… Max zou de enige zijn, want hij is de enige die geen marketing of interviews doet, dat staat in zijn contracten, hij kan het zich veroorloven en Red Bull accepteert het. Wat de rest van ons betreft: wij hebben simpelweg niet de tijd of de vrije capaciteit om onze energie in zo'n wedstrijd te steken."

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