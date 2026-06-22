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Magnussen with BMW in the Rolex 24 at Daytona

Magnussen in verhitte discussie na NASCAR-race: "Wat de f*ck is jouw probleem?!"

Magnussen with BMW in the Rolex 24 at Daytona — Foto: © IMAGO

Magnussen in verhitte discussie na NASCAR-race: "Wat de f*ck is jouw probleem?!"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen kende afgelopen weekend een verhit onderonsje met Noah Gragson. Het duo kwam tijdens de Anduril250-race met elkaar in aanraking, waarna Gragson na afloop toch even tekst en uitleg kwam halen bij de Deen. Die was daar echter niet van gediend.

Gragson was tijdens de race in San Diego verwikkeld in een stevig gevecht met Magnussen, waarbij de voormalig Formule 1-coureur niet vies was van een beetje wheelbangen. Gragson gaf achteraf bij Frontstretch aan, toen de gemoederen wat waren bedaard, aan dat "veel van de jongens die uit de openwheel-racerij komen toch iets vaker de randjes opzoeken" dan de coureurs in de NASCAR. Volgens hem gaan die coureurs daarbij ook regelmatig over het randje.

Verhit onderonsje

Na de race zocht Gragson Magnussen op, waarna een verhit onderonsje ontstond. Gragson: "Jullie komen hiernaartoe, vliegen dan de bocht in en raken beledigd. Wat is nou je fcking probleem?" Magnussen, die daar niet van gediend was, reageerde kortaf: "Fck off. Ga nu maar snel weg."

Achteraf vertelde Magnussen, toen de adrenaline wat verder was gezakt: "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, maar ik heb NASCAR gekeken, dus ik weet wat er hier gebeurt. Het is wat het is, hij deed een beetje dom. Hij had een goede race kunnen rijden, maar koos ervoor om dat niet te doen."

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