Pitstopregels voor Verstappen en co zorgen voor strategisch schaakspel in 24h Nürburgring
De organisatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring hanteert aankomende mei strikte regels voor de minimale pitstoptijd. Dit systeem is ontworpen om de competitie eerlijk te houden, strategische voordelen door extreem snelle tankbeurten te beperken, de kosten te drukken en de veiligheid te waarborgen. Deze reglementen worden al jaren gebruikt en Max Verstappen krijgt er met zijn Mercedes-AMG-team dus ook mee te maken.
De tijd van een pitstop wordt door de wedstrijdleiding gemeten vanaf het moment dat een auto de lijn bij de pitingang overschrijdt tot het passeren van de lijn bij de pituitgang. De verplichte standtijd is primair afhankelijk van het aantal gereden ronden in de voorgaande stint. Indien een team ervoor kiest om tijdens een stop niet te tanken, vervalt de verplichting om deze minimale tijd uit te zitten.
Berekening op basis van gereden ronden
De berekening van de minimale pitstoptijd gebeurt aan de hand van een vaste tabel in bijlage 6.1 van de reglementen, waarbij het aantal voltooide ronden bepalend is. Voor de SP 9-klasse voor GT3-auto's, waar Verstappen aan meedoet, gelden specifieke tijden in seconden voor de eerste stop na de start en de stops die daarna volgen. Bij één gereden ronde bedraagt de tijd 65 seconden voor de eerste stop en 56 seconden voor de daaropvolgende stops. Dit loopt stapsgewijs op.
|Ronden voltooid
|Minimale tijd
eerste pitstop
|Minimale tijd
vanaf tweede pitstop
|11
|4m29s
|4m20s
|10
|4m09s
|4m00s
|9
|3m49s
|3m40s
|8
|3m26s
|3m17s
|7
|3m05s
|2m56s
|6
|2m45s
|2m36s
|5
|2m25s
|2m16s
|4
|2m05s
|1m56s
|3
|1m45s
|1m36s
|2
|1m25s
|1m16s
|1
|1m05s
|56s
Afwijkende regels voor de slotfase
Voor de absolute slotfase van de race treedt een afwijkende regel in werking voor de laatste stop. Zodra er minder dan zeventig minuten op de wedstrijdklok staan, wordt de minimale standtijd gekoppeld aan de resterende racetijd in plaats van het aantal gereden ronden. Voor de SP 9-klasse begint deze aftelling bij 69 resterende minuten, wat een verplichte stoptijd van 212 seconden oplevert. Deze tijd neemt stapsgewijs af naarmate de race het einde nadert: bij 60 minuten is de standtijd 188 seconden, bij 50 minuten 161 seconden, enzovoorts.
|Resterende tijd in
de race (minuten)
|Minimale pitstoptijd
|69
|3m32s
|68
|3m29s
|67
|3m27s
|66
|3m24s
|65
|3m21s
|64
|3m19s
|63
|3m16s
|62
|3m13s
|61
|3m11s
|60
|3m08s
|59
|3m05s
|58
|3m02s
|57
|3m00s
|56
|2m57s
|55
|2m54s
|54
|2m52s
|53
|2m49s
|52
|2m46s
|51
|2m43s
|50
|2m41s
|49
|2m38s
|48
|2m35s
|47
|2m33s
|46
|2m30s
|45
|2m27s
|44
|2m25s
|43
|2m22s
|42
|2m19s
|41
|2m16s
|40
|2m14s
|39
|2m11s
|38
|2m08s
|37
|2m06s
|36
|2m03s
|35
|2m00s
|34
|1m57s
|33
|1m55s
|32
|1m52s
|31
|1m49s
|30
|1m47s
|29
|1m44s
|28
|1m41s
|27
|1m39s
|26
|1m36s
|25
|1m33s
|24
|1m30s
|23
|1m28s
|22
|1m25s
|21
|1m22s
|20
|1m20s
|19
|1m17s
|18
|1m14s
|17
|1m11s
|16
|1m09s
|15
|1m06s
|14
|1m03s
|13
|1m01s
|12
|58s
|11
|55s
|10
|53s
|9
|50s
|8
|47s
|7
|44s
|6
|42s
|5
|39s
|4
|36s
|3
|34s
|2
|31s
|1
|28s
Als een team zich niet aan de minimale pitstoptijd houdt, volgen er enorme stop-and-go penalty's of tijdstraffen.
