Pitstopregels voor Verstappen en co zorgen voor strategisch schaakspel in 24h Nürburgring

De organisatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring hanteert aankomende mei strikte regels voor de minimale pitstoptijd. Dit systeem is ontworpen om de competitie eerlijk te houden, strategische voordelen door extreem snelle tankbeurten te beperken, de kosten te drukken en de veiligheid te waarborgen. Deze reglementen worden al jaren gebruikt en Max Verstappen krijgt er met zijn Mercedes-AMG-team dus ook mee te maken.

De tijd van een pitstop wordt door de wedstrijdleiding gemeten vanaf het moment dat een auto de lijn bij de pitingang overschrijdt tot het passeren van de lijn bij de pituitgang. De verplichte standtijd is primair afhankelijk van het aantal gereden ronden in de voorgaande stint. Indien een team ervoor kiest om tijdens een stop niet te tanken, vervalt de verplichting om deze minimale tijd uit te zitten.

Berekening op basis van gereden ronden

De berekening van de minimale pitstoptijd gebeurt aan de hand van een vaste tabel in bijlage 6.1 van de reglementen, waarbij het aantal voltooide ronden bepalend is. Voor de SP 9-klasse voor GT3-auto's, waar Verstappen aan meedoet, gelden specifieke tijden in seconden voor de eerste stop na de start en de stops die daarna volgen. Bij één gereden ronde bedraagt de tijd 65 seconden voor de eerste stop en 56 seconden voor de daaropvolgende stops. Dit loopt stapsgewijs op.

Ronden voltooid Minimale tijd

eerste pitstop Minimale tijd

vanaf tweede pitstop 11 4m29s 4m20s 10 4m09s 4m00s 9 3m49s 3m40s 8 3m26s 3m17s 7 3m05s 2m56s 6 2m45s 2m36s 5 2m25s 2m16s 4 2m05s 1m56s 3 1m45s 1m36s 2 1m25s 1m16s 1 1m05s 56s

Afwijkende regels voor de slotfase

Voor de absolute slotfase van de race treedt een afwijkende regel in werking voor de laatste stop. Zodra er minder dan zeventig minuten op de wedstrijdklok staan, wordt de minimale standtijd gekoppeld aan de resterende racetijd in plaats van het aantal gereden ronden. Voor de SP 9-klasse begint deze aftelling bij 69 resterende minuten, wat een verplichte stoptijd van 212 seconden oplevert. Deze tijd neemt stapsgewijs af naarmate de race het einde nadert: bij 60 minuten is de standtijd 188 seconden, bij 50 minuten 161 seconden, enzovoorts.

Resterende tijd in

de race (minuten) Minimale pitstoptijd 69 3m32s 68 3m29s 67 3m27s 66 3m24s 65 3m21s 64 3m19s 63 3m16s 62 3m13s 61 3m11s 60 3m08s 59 3m05s 58 3m02s 57 3m00s 56 2m57s 55 2m54s 54 2m52s 53 2m49s 52 2m46s 51 2m43s 50 2m41s 49 2m38s 48 2m35s 47 2m33s 46 2m30s 45 2m27s 44 2m25s 43 2m22s 42 2m19s 41 2m16s 40 2m14s 39 2m11s 38 2m08s 37 2m06s 36 2m03s 35 2m00s 34 1m57s 33 1m55s 32 1m52s 31 1m49s 30 1m47s 29 1m44s 28 1m41s 27 1m39s 26 1m36s 25 1m33s 24 1m30s 23 1m28s 22 1m25s 21 1m22s 20 1m20s 19 1m17s 18 1m14s 17 1m11s 16 1m09s 15 1m06s 14 1m03s 13 1m01s 12 58s 11 55s 10 53s 9 50s 8 47s 7 44s 6 42s 5 39s 4 36s 3 34s 2 31s 1 28s

Als een team zich niet aan de minimale pitstoptijd houdt, volgen er enorme stop-and-go penalty's of tijdstraffen.

