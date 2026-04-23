Verstappen during test day ahead of NLS2

Pitstopregels voor Verstappen en co zorgen voor strategisch schaakspel in 24h Nürburgring

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De organisatie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring hanteert aankomende mei strikte regels voor de minimale pitstoptijd. Dit systeem is ontworpen om de competitie eerlijk te houden, strategische voordelen door extreem snelle tankbeurten te beperken, de kosten te drukken en de veiligheid te waarborgen. Deze reglementen worden al jaren gebruikt en Max Verstappen krijgt er met zijn Mercedes-AMG-team dus ook mee te maken.

De tijd van een pitstop wordt door de wedstrijdleiding gemeten vanaf het moment dat een auto de lijn bij de pitingang overschrijdt tot het passeren van de lijn bij de pituitgang. De verplichte standtijd is primair afhankelijk van het aantal gereden ronden in de voorgaande stint. Indien een team ervoor kiest om tijdens een stop niet te tanken, vervalt de verplichting om deze minimale tijd uit te zitten.

Berekening op basis van gereden ronden

De berekening van de minimale pitstoptijd gebeurt aan de hand van een vaste tabel in bijlage 6.1 van de reglementen, waarbij het aantal voltooide ronden bepalend is. Voor de SP 9-klasse voor GT3-auto's, waar Verstappen aan meedoet, gelden specifieke tijden in seconden voor de eerste stop na de start en de stops die daarna volgen. Bij één gereden ronde bedraagt de tijd 65 seconden voor de eerste stop en 56 seconden voor de daaropvolgende stops. Dit loopt stapsgewijs op.

Ronden voltooidMinimale tijd
eerste pitstop		Minimale tijd
vanaf tweede pitstop
114m29s4m20s
104m09s4m00s
93m49s3m40s
83m26s3m17s
73m05s2m56s
62m45s2m36s
52m25s2m16s
42m05s1m56s
31m45s1m36s
21m25s1m16s
11m05s56s

Afwijkende regels voor de slotfase

Voor de absolute slotfase van de race treedt een afwijkende regel in werking voor de laatste stop. Zodra er minder dan zeventig minuten op de wedstrijdklok staan, wordt de minimale standtijd gekoppeld aan de resterende racetijd in plaats van het aantal gereden ronden. Voor de SP 9-klasse begint deze aftelling bij 69 resterende minuten, wat een verplichte stoptijd van 212 seconden oplevert. Deze tijd neemt stapsgewijs af naarmate de race het einde nadert: bij 60 minuten is de standtijd 188 seconden, bij 50 minuten 161 seconden, enzovoorts.

Resterende tijd in
de race (minuten)		Minimale pitstoptijd
693m32s
683m29s
673m27s
663m24s
653m21s
643m19s
633m16s
623m13s
613m11s
603m08s
593m05s
583m02s
573m00s
562m57s
552m54s
542m52s
532m49s
522m46s
512m43s
502m41s
492m38s
482m35s
472m33s
462m30s
452m27s
442m25s
432m22s
422m19s
412m16s
402m14s
392m11s
382m08s
372m06s
362m03s
352m00s
341m57s
331m55s
321m52s
311m49s
301m47s
291m44s
281m41s
271m39s
261m36s
251m33s
241m30s
231m28s
221m25s
211m22s
201m20s
191m17s
181m14s
171m11s
161m09s
151m06s
141m03s
131m01s
1258s
1155s
1053s
950s
847s
744s
642s
539s
436s
334s
231s
128s

Als een team zich niet aan de minimale pitstoptijd houdt, volgen er enorme stop-and-go penalty's of tijdstraffen.

