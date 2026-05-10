Alle bijzondere auto's op 24h Nürburgring-grid: 1 aprilgrap, Schumi-livery en Facebook-challenge

Maar liefst 161 auto's zijn ingeschreven voor de aankomende ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Uiteraard zullen er veel ogen gericht zijn op viervoudig F1-kampioen Max Verstappen en zijn Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, maar er zijn meer auto's die door de fans als favoriet worden gezien. GPFans neemt de zeven meest bijzondere bolides met je door die op de grid zullen staan van de beruchte race.

Het 2026-veld in de 24h Nürburgring wordt verdeeld over 23 verschillende categorieën. De klasse waarin je wordt gezet, hangt af van het type auto en van hoe je auto presteert. Er zijn zelfs 36 mogelijke klasses om ervoor te zorgen dat elke gekke bolide die je je maar kunt bedenken, op de Nürburgring Nordschleife kan racen. Zo hebben we ooit de Opel 'Foxtail' Manta gezien met een vossenstaart op het dak, een Aston Martin die reed op waterstof, en de bekende GT-prototypes van Glickenhaus. Ook nu zijn er weer speciale auto's waarvan we mogen genieten.

5000 likes op Facebook

De BMW Z4 GT3 is op het eerste gezicht niet heel bijzonder, maar het wordt beschouwd als een klassieker. Tien jaar geleden werd de Z4 namelijk vervangen door de M6 GT3 en inmiddels heeft BMW al de M6 GT3 Evo, M4 GT3 en de M4 GT3 Evo geïntroduceerd. De laatste keer dat de Z4 meedeed aan de 24h Nürburgring was in 2019. Daar komt nog bij dat de P65B44-V8 één van de best klinkende motoren is uit de geschiedenis van de GT-sport.

Saugmotoren Motorsport zou sowieso al een Z4 inzetten dit jaar met Julian Reeh, Ralf Schall, Christian Scherer en Henry Walkenhorst. Er komt echter een Z4 bij dankzij een Duitse coureur en een Nederlands team. Peter Posavac had op zijn Facebook gepost dat hij met de Z4 zou racen, als hij 5000 likes kreeg. De Facebook-challenge was geslaagd en dus zal Posavac vergezeld worden door Michael Funke, Frank Nikolaus en 1984-DTM-kampioen Volker Strycek. De Z4 wordt gerund door Koopman Racing.

Schumacher-livery voor goed doel

De McLaren 720S GT3 is niet bijzonder vanwege de auto, maar vanwege de kleurstelling. Dörr Motorsport zal namelijk een eerbetoon aan Michael Schumacher brengen. De McLaren draagt dezelfde kleuren en met Bitburger dezelfde hoofdsponsor als de Benetton van 1995, waarmee 'Schumi' zijn tweede van zeven wereldkampioenschappen binnensleepte. Er zullen onder andere raceoveralls geveild worden voor het Keep Fighting Foundation, een goed doel geïnspireerd door Michael Schumacher om zijn liefdadigheidswerk voort te zetten. De McLaren wordt bestuurd door Ben Dörr, voormalig F1-coureur Timo Glock, fabrieksrijder Marvin Kirchhöfer en tweevoudig DTM-kampioen Timo Scheider.

Getunede Corsa

In SP 2T, één van de langzamere klasses, vinden we een Opel Corsa, maar dan met een andere naam. Het is namelijk ingeschreven als een Bitter. Deze Duitse autofabrikant werd in de jaren zeventig opgericht door Erich Bitter en tegenwoordig kennen we het als een tuningbedrijf voor Opel-modellen. Markus Bitter, het neefje van Erich, is tegenwoordig de eigenaar en is nauw betrokken bij het Corsa-project. Ze hebben simpelweg een Opel gekocht en deze zelf opgevoerd. Bitter heeft een speciale relatie met de Nürburgring, aangezien Erich er eind jaren zestig racete met de Opel Rekord 1900. Ook Niki Lauda kroop ooit achter het stuur van de Rekord die de bijnaam 'Black Widow' kreeg.

Restomod van oude Mercedes-Benz

HWA heeft bijna twintig kampioenschappen gewonnen in de DTM vóór het GT3-tijdperk. Het bedrijf van Hans-Werner Aufrecht runde namelijk de gehele DTM-operatie van Mercedes-Benz vanaf 2000. HWA heeft echter een Mercedes-Benz ontwikkeld die terugdenkt aan de jaren negentig. Ze bouwen namelijk zogeheten 'restomods' van de 190E. Er zullen 100 van de HWA EVO-wagens geproduceerd worden en ze kosten zeven ton per stuk.

Om reclame te maken voor de HWA EVO zijn er ook een aantal HWA EVO.R-racewagens gebouwd voor de 24h Nürburgring. Ze zetten er drie in, ieder met een eigen retrokleurstelling. De coureurs zijn geen onbekenden met onder andere Luca Ludwig, een ADAC GT Masters-kampioen en de zoon van de legendarische Klaus Ludwig, en DTM-kampioen Bruno Spengler, Markus Winkelhock en Renger van der Zande.

Subaru met fabrieksteam

Subaru zien we weinig in de Europese autosport en vaak is het dan in rally's, maar het zet al sinds 2008 een fabrieksteam in op de Nürburgring Nordschleife. Ze zullen dit jaar voor de zeventiende keer meedoen aan de 24-uurswedstrijd in de SP 4T-klasse. Keer op keer ontwikkelt Subaru Tecnica International haar auto verder. De zogeheten Subaru WRX NBR Challenge 2026 heeft 6,5 procent meer vermogen ten opzichte van vorig jaar en de wagen wordt niet alleen gebruikt om mee te racen, maar ook als test voor productieauto's. Denk aan de ontwikkeling van een geavanceerd ABS-systeem of aerodynamische spiegels; racen op de limiet helpt daar bij.

De in Vlaardingen geboren Carlo van Dam rijdt al sinds 2011 voor Subaru. Hij wordt vergezeld door drie Japanners: Takuto Iguchi, Rintaro Kubo en Kota Sasaki.

Uit de hand gelopen 1 aprilgrap

BMW deelde op 1 april 2025 een 3D-model van een stationwagen-versie van de BMW M4 GT3 Evo. Uiteraard was het als grapje bedoeld, maar het ging viral op social media. Fans waren zo enthousiast dat BMW besloot om een echte te bouwen. Zo is de BMW M3 Touring 24H ontstaan. In feite is het dus gewoon een M4 GT3 Evo met ander bodywork aan de achterkant.

De door Schubert Motorsport gerunde bolide doet mee aan de SP-X-klasse naast de HWA EVO.R. Het is een klasse waar auto's worden gedumpt die eigenlijk nergens anders passen. Het wordt bestuurd door BMW-fabriekscoureurs Jens Klingmann, Connor De Phillippi, Neil Verhagen en Ugo de Wilde.

Populair bij fans, maar niet bij coureurs

Sinds 2021 doet er een Dacia Logan mee aan de 24h Nürburgring. De auto van Ollis Garage Racing uit de SP 3T-klasse is ontzettend populair geworden onder de fans, juist omdat het zo'n sullig, sloom boodschappenwagentje lijkt.

De Dacia is echter allesbehalve populair onder de coureurs uit de snelste SP 9-klasse, vanwege het grote snelheidsverschil met de GT3-auto's. Middenin de nacht van de 2023-race knalde Laurin Heinrich in zijn Porsche op volle snelheid tegen de Dacia, toen Maximilian Weissermel achter het stuur zat. Vorig jaar was het Martin Kaffka die crashte samen met de GT4-Aston Martin van Aris Balanian.

Oliver Kriese, de oprichter van Ollis Garage Racing, deelt de Dacia ditmaal met Alexander Becker, Christian Geilfus en Robert Neumann.

