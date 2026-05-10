Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich lovend uitgelaten over de ontwikkeling van Doriane Pin. De regerend kampioene van de F1 Academy mocht onlangs in zijn oude Mercedes-bolide stappen, wat bij de huidige coureur van Ferrari voor enthousiaste reacties zorgde. Hij steekt zijn bewondering voor de jonge coureur niet onder stoelen of banken.

Vorige maand schreef Pin geschiedenis door op het circuit van Silverstone achter het stuur te kruipen van de Mercedes W12, de auto waarmee Hamilton in 2021 reed. Voor Hamilton bracht het zien van die beelden bijzondere herinneringen naar boven. "Ik herinner me dat ik voor de eerste keer in een Formule 1-auto mocht rijden en het is het meest ongelooflijke gevoel, het waarmaken van je droom van jongs af aan", vertelt hij bij Formula1.com. De Brit, die tegenwoordig in het rood van Ferrari rijdt, vond het naar eigen zeggen prachtig om te zien hoe zijn voormalige werkgever haar deze kans gaf. "Ik vind het geweldig dat Mercedes haar de baan op heeft gestuurd en het is ook verbazingwekkend om mijn oude auto op het circuit te zien", aldus Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton noemt Pin een enorme kracht

Pin combineert dit seizoen haar rol als ontwikkelingscoureur voor het Mercedes F1-team met verplichtingen in onder meer de European Le Mans Series. Er is veel hoop gevestigd op de Française dat ze mogelijk de volgende vrouwelijke Formule 1-coureur kan zijn. Hamilton volgt de verrichtingen van het talent al geruime tijd op de voet. "Ik volg haar de afgelopen paar jaren in de F1 Academy", legt hij uit. Hij is in ieder geval diep onder de indruk van de stappen die ze zet. "Het is geweldig om haar groei te zien. Zij is zo'n enorme kracht. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het vanaf hier verdergaat", sluit hij enthousiast af.

Related image

Terwijl Pin zich opmaakt voor haar verdere programma, waaronder een deelname aan de 24 uur van Le Mans in juni, richt Hamilton zich op zijn eigen seizoen bij Ferrari. De Brit kende een wisselvallige start van het jaar, maar wist in maart in China wel zijn eerste podiumplaats voor de Italiaanse renstal te veroveren. Momenteel bezet hij de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 51 punten, een aantal dat hij deelt met Lando Norris.